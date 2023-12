Affronta l’inverno con capelli meravigliosi: 4 consigli per combattere i danni, ti serve un oggetto in casa

Proteggere i capelli durante il periodo invernale è importantissimo, ecco alcuni suggerimenti per mantenere la chioma sana, lucida e idratata!

Con l’arrivo delle basse temperature oltre a riparare la pelle del viso con prodotti di skincare idratanti e nutrienti, è fondamentale modificare anche la propria hair care routine. Qualsiasi sia la tua tipologia di capello, è fondamentale proteggere i capelli dal freddo. Cosa consigliano gli hairstylist? Bastano davvero poche e semplici mosse per far sì che i capelli rimangano sani e idratati, l’importante è utilizzare prodotti di qualità e seguire alcune accortezze.

I capelli, specialmente le lunghezze, hanno bisogno di più idratazione e sicuramente di essere riparati dal freddo. Di seguito alcuni suggerimenti per evitare danni ai capelli durante il lungo periodo invernale, specialmente se hai in previsione una vacanza sulla neve!

Come proteggere i capelli dalle basse temperature ed evitare di danneggiarli

Per poter proteggere i capelli basta davvero poco. Lunghi o corti non ha importanza, le tue lunghezze così come il cuoio capelluto ha bisogno di protezione e della giusta idratazione. Oltre ad alcuni suggerimenti sui prodotti da inserire nella hair care routine, c’è un oggetto che devi mettere in casa assolutamente.

Primo step importante è quello di lavare i capelli evitando di abbassare troppo la temperatura dell’acqua. L’acqua troppo calda potrebbe danneggiare il cuoio capelluto, di conseguenza i capelli tendono a seccarsi e a rovinarsi nel giro di poco. Quindi, privilegia acqua tiepida o comunque non troppo calda.

Secondo step, utilizza una maschera almeno una volta a settimana, deve essere super idratante e nutriente da lasciare in posa per almeno 10 minuti. Terzo consiglio, dopo aver asciugato i capelli non dimenticare di applicare un olio protettivo e idratante su tutte le lunghezze, non esagerare con la quantità altrimenti rischi di ottenere un effetto unto poco piacevole. In caso di cuoio capelluto troppo grasso evita l’olio, piuttosto privilegia una crema idratante che sia delicata e dalla texture poco corposa.

L’ultimo consiglio riguarda proprio il prodotto da mettere in casa: un umidificatore potrebbe fare la differenza per la tua folta chioma. L’aria in casa potrebbe seccarsi a causa dei radiatori accesi, quindi acquista un umidificatore che aiuti a mantenere il giusto livello di umidità in casa. Un’atmosfera troppo asciutta comporta capelli più crespi e secchi, quindi potrebbe essere un ottimo alleato! Con questi suggerimenti i tuoi capelli saranno protetti nel periodo invernale e risulteranno sempre idratati e sani!