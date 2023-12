Vivere in queste città (d’Europa) costa molto meno: trasferirsi può diventare un sogno

Il costo della vita in Italia sta diventando sempre più insostenibile. Ci sono città europee in cui, invece, si può vivere con poco.

Non riesci più a sostenere il costo della vita in Italia? Allora fai le valigie e preparati a partire: ci sono bellissime città in Europa in cui si può ancora vivere con poco.

Ci siamo accorti tutti che, da inizio 2022 ad oggi, i prezzi di ogni cosa sono più che raddoppiati. Le rate del mutuo sono diventate ingestibili per gran parte delle famiglie ma anche i canoni degli affitti sono sempre più alti. Bollette alle stelle e, ciliegina sulla torta, anche i prezzi dei medicinali, delle visite mediche e dei generi alimentari hanno subito rialzi importanti. Stipendi e pensioni, però, sono sempre uguali. Di conseguenza il potere d’acquisto delle famiglie è crollato da quasi due anni a questa parte.

Vivere in Italia sta diventando sempre più difficile per molte persone che, ogni mese, devono fare i salti mortali per pagare tutto con uno stipendio di circa 1200 euro. Eppure non è così ovunque: ci sono posti in cui il costo della vita è ancora più alto ma gli stipendi sono anche il quadruplo. E ci sono poi bellissime città europee in cui il costo della vita è ancora basso e si riesce a vivere serenamente anche con 1000 euro al mese.

Ecco le città dove si può vivere con poco

Se vivere in Italia non è più sostenibile, preparati a fare le tue valigie e a trasferirti in posti dove non sarà più un problema arrivare alla fine del mese. Non temere: non dovrai andare in qualche posto sperduto in capo al mondo. Si tratta di splendide città europee.

Partiamo dalla voce di spesa più importante quando ci si trasferisce: l’affitto. Ovviamente appena si cambia città non si accende subito un mutuo perché prima bisogna ambientarsi, trovare un lavoro e capire se quel posto fa per noi oppure no. Al momento se vuoi trasferirti in città con ampia offerta culturale e di divertimento ma anche economiche, le migliori sono quelle che andremo ad elencarti.

La città più economica in assoluto è Cracovia, in Polonia: città che offre davvero molto sia a livello di cultura che di divertimento. Medaglia d’argento va a Tallinn in Estonia mentre al terzo posto troviamo la capitale della Lettonia: Riga. Se, però, preferisci il caldo, il mare e le case colorate allora il posto ideale per te è Lisbona, in Portogallo: molto affine al gusto italiano. Altre città super economiche in cui puoi trovare una casa in affitto con solo 350 euro al mese sono: Praga in Repubblica Ceca, Bucarest in Romania, Lubiana in Slovenia, Tbilisi in Georgia, Istanbul in Turchia e Sofia in Bulgaria.