Case in vendita a 1 euro: in questa grande città è possibile acquistarne una

Case in vendita a 1 euro: non solo nei borghi e nei piccoli paesi. Ora il fenomeno sta prendendo piede anche nelle grandi città.

Anche nelle grandi città sta prendendo piede il fenomeno delle case messe in vendita per solo 1 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Se sogni di comprare casa ma la banca non ti concede il mutuo o le case nella tua città costano troppo, allora potresti considerare le case a 1 euro. Questo fenomeno è nato anni fa nei piccoli borghi e nei paesini dell’entroterra del Sud Italia colpiti dallo spopolamento. I giovani e le famiglie con bambini, infatti, preferiscono le comodità delle grandi città.

Tuttavia oggi anche diverse grandi città lanciano i bandi per le case a 1 euro. Infatti molte persone ormai lasciano l’Italia e molte case finiscono per restare disabitate per anni creando gravi danni alle amministrazioni comunali che non ricevono più le imposte locali come, ad esempio, la tassa sui rifiuti. Non solo: case fatiscenti e non ristrutturate fanno perdere valore anche a tutti gli altri immobili. Per questo oggi il fenomeno delle case messe in vendita per 1 solo euro sta prendendo piede anche nelle città.

Case a 1 euro sul mare: ecco dove

Non ci crederai ma c’è una bellissima città sul mare che ha aperto un bando: potrai acquistare una casa con solo 1 euro. Vediamo dove è come funziona.

Ottenere un mutuo dalle banche oggi non è impresa da poco: gli istituti di credito chiedono sempre più garanzie e stipendi sempre più alti. È stato stimato che la maggior parte di coloro che hanno ottenuto un mutuo a inizio 2022, alle stesse condizioni oggi non lo otterrebbe. Senza contare che il prezzo degli immobili, negli ultimi due anni, è salito alle stelle e, di conseguenza, il potere d’acquisto delle persone è crollato. Con uno stipendio medio oggi, soprattutto nelle grandi città, si può acquistare al massimo un bilocale di 40 metri quadrati in periferia.

Per questo molte persone, specialmente giovani, preferiscono restare in affitto e rimandare l’acquisto di una casa a tempi migliori. Ma restare in affitto non è molto conveniente visto che anche i canoni di locazione sono saliti alle stelle. Che fare? Una soluzione potrebbe essere proprio quella delle case a 1 euro. Non temete: non si trovano più solo in borghi o paesini sperduti. Oggi anche in molte città è possibile trovare case messe in vendita ad un euro.

In particolare c’è una stupenda cittadina sul mare dove con solo 1 euro potrai diventare proprietario: si tratta di Taranto, in Puglia. Naturalmente dovrai farti carico delle spese di ristrutturazione che, solitamente, devono essere eseguite entro un certo periodo di tempo. Ma ti costerà sempre meno che acquistare una casa nuova. In pratica con poche migliaia di euro sarai proprietario di un appartamento in una città affacciata sul mare.