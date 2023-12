Piatti caldi in frigorifero: giusto o sbagliato?

Il cibo cotto se è ancora caldo può essere messo in frigorifero? Scopri come conservarlo al meglio evitando errori.

La conservazione degli alimenti sia cotti che crudi non è assolutamente da sottovalutare. Il frigorifero ha diverse temperature, motivo per cui nei vari scompartimenti vanno posizionati determinati tipi di alimenti piuttosto che altri. Conoscere il proprio frigorifero è importante per evitare di rovinare il cibo prima del dovuto, ma attenzione anche a come conservi il cibo già cotto, specialmente se è appena stato sfornato o tolto via dal fuoco.

Ti sarà capitato di preparare qualcosa di caldo e metterlo direttamente in frigorifero con la speranza di raffreddarlo in poco tempo, come ad un esempio una crema per farcire le torte o una qualsiasi altra portata. Conservare il cibo caldo in frigorifero è un errore oppure si può fare? Ecco cosa devi sapere a riguardo!

Cibo in frigorifero, come conservarlo al meglio se è ancora caldo

Conservare il cibo caldo in frigorifero non accelera i tempi, anzi rischi di dover buttare via la pietanza stessa se non addirittura andare incontro a problematiche che riguardano proprio l’elettrodomestico. Ebbene sì, conservare il cibo cotto ancora caldo in frigorifero è più che sbagliato e ti spieghiamo subito perché.

Innanzitutto devi sapere che mettere all’interno del frigorifero una pietanza calda comporta una condensa eccessiva, in questo modo a lungo andare l’elettrodomestico potrebbe danneggiarsi. In più, il contrasto tra freddo del frigorifero e il caldo della pietanza potrebbe creare l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri. Un fattore per nulla sano per la propria salute!

Quindi, per poter conservare il cibo cotto in frigorifero è importante lasciar raffreddare la pietanza a temperatura ambiente, solitamente una pietanza è fredda dopo circa un’ora di tempo. Solo una volta che è diventata del tutto fredda puoi metterla in frigorifero. In che modo? Non lasciarla assolutamente all’interno della pentola o della padella, anzi sposta tutto su contenitori a chiusura ermetica e suddividi in porzioni se ti è più comodo.

Ricorda di conservare i contenitori nel ripiano inferiore del frigorifero perché solitamente è quello più freddo. Per raffreddare il cibo più velocemente puoi posizionare i contenitori di cibo caldo all’interno di una ciotola piena di acqua con ghiaccio. Sapere come conservare il cibo ti permette di non buttare via nulla e soprattutto di non rovinare l’elettrodomestico prima del previsto!