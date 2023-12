Sai cos’è lo “Skiplagging”? Il trucco che fa battere il cuore dei viaggiatori

Tanti passeggeri aerei stanno utilizzando la tattica dello “skiplagging”. Sapete cos’è? Si può risparmiare parecchio, ma non mancano i rischi…

Il mondo dei viaggi aerei è sempre in evoluzione, con viaggiatori alla ricerca di modi innovativi per risparmiare e ottimizzare le proprie esperienze. Uno di questi approcci, noto come “skiplagging”, ha guadagnato popolarità, ma allo stesso tempo ha suscitato controversie nel settore dell’aviazione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Da parte dei viaggiatori, le opinioni sullo skiplagging sono variegate. Coloro che lo praticano vedono in questa strategia un modo per risparmiare notevolmente sui costi dei biglietti aerei, specialmente in un contesto in cui le tariffe possono variare notevolmente in base alla destinazione e al periodo di prenotazione. Sicuramente, in questa pratica c’è più di un rischio. Ma il caro-biglietti aerei che abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo in questi mesi è qualcosa da cui tutti vogliamo difenderci.

Lo skiplagging rappresenta una pratica controversa nel mondo dei viaggi aerei. Mentre alcuni viaggiatori lo considerano un modo astuto per risparmiare, le compagnie aeree lottano per proteggere le loro politiche tariffarie. Con il dibattito in corso su questa pratica, il settore dell’aviazione continua a cercare soluzioni equilibrate che garantiscano un’esperienza di viaggio equa ed efficiente per tutti i passeggeri.

Cos’è lo skiplagging?

Lo skiplagging è una strategia che coinvolge la prenotazione di un volo con una destinazione finale che poco ci interessa, ma che faccia scalo nella città che dobbiamo raggiungere, con l’intenzione, quindi, di scendere prima di completare l’intero itinerario. In pratica, i passeggeri sfruttano tariffe più convenienti per le rotte con scali o connessioni, rispetto a voli diretti verso la loro destinazione finale. Secondo gli esperti, in questo modo è possibile risparmiare sino al 20% sul prezzo del volo diretto.

Come detto, i rischi non mancano. In primis, il fatto di non imbarcare alcun bagaglio in stiva: questi ultimi, infatti, non possono essere ritirati durante lo scalo, ma quando un volo è in connessione vengono inviati direttamente alla destinazione finale. Un altro rischio è che la città in cui viene effettuato lo scalo cambi dopo che abbiamo comprato il biglietto, dal momento che è solamente una tappa del viaggio.

Sebbene questa pratica possa sembrare un modo ingegnoso per risparmiare denaro, molte compagnie aeree la considerano una violazione delle loro politiche di prenotazione. Le linee aeree, infatti, basano spesso le tariffe su algoritmi complessi che tengono conto di vari fattori, tra cui la popolarità della rotta e la disponibilità dei posti. Lo skiplagging può influenzare negativamente su questi fattori, portando le compagnie aeree a prendere misure per scoraggiare o impedire tale comportamento.

Le compagnie aeree hanno adottato diverse strategie per contrastare lo skiplagging. Alcune includono clausole nei loro termini e condizioni che vietano espressamente questa pratica, mentre altre minacciano azioni legali contro i passeggeri che la utilizzano. Tuttavia, l’applicazione di tali misure può essere complessa, poiché molte giurisdizioni considerano difficile perseguire legalmente i passeggeri per questa pratica.