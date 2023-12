Non riesci a prendere sonno? Usa il metodo 4-7-8 per dormire al meglio la notte

Chi fa fatica a dormire dovrebbe utilizzare il metodo del 4-7-8. Scopriamo di cosa si tratta e perché ti permetterà di dormire subito.

Molte persone fanno fatica ad addormentarsi, le ragioni possono essere molteplici ma oggi vorremmo parlarti di un metodo che ti permetterà di conciliare il sonno nel più breve tempo possibile.

Il metodo 4-7-8 per dormire velocemente promette un addormentamento in meno di 60 secondi. Per mettere in pratica questo metodo ideato da Andrew Weil bisogna prima di tutto ricordare che le condizioni di ansia e stress possono creare problemi alle varie fasi del sonno. Perciò nei casi più gravi questo sistema potrebbe non essere sufficiente e potrebbe essere necessario rivolgersi ad un professionista.

Se invece stai vivendo un periodo di agitazione temporanea e la sera fai fatica a rilassarti, allora il metodo 4-7-8 può fare proprio al caso tuo.

Non riesci a prendere sonno? Abbiamo il metodo che fa per te

Il metodo 4-7-8 è stato ideato da Andrew Weil ed è valido per la maggior parte delle persone. Si tratta di una tecnica di respirazione che permette di facilitare la fase di rilassamento che generalmente deve precedere quella dell’addormentamento.

Per mettere in pratica questo sistema si sfrutta il potere rilassante dovuto ad una maggiore quantità di ossigeno nel sangue. Respirando correttamente infatti si riesce a ridurre la frequenza cardiaca e, allo stesso tempo, si permette al corpo di eliminare l’anidride carbonica presente nell’organismo.

Il metodo 4-7-8 prevede le seguenti fasi:

posizionare la lingua sotto al palato, dietro gli incisivi, facendo attenzione a non toccare i denti. Questa posizione deve rimanere invariata per tutta la durate dell’esercizio.

Inspira con il naso ed espira con la bocca, emettendo un fruscio.

Quando inspiri conta fino a 4.

Trattieni il respiro contando fino a 7.

Espira contando fino a 8.

Ripeti i passaggi per 3 volte, facendo 4 respiri.

Questo metodo favorisce la fase del rilassamento: ossigenando correttamente il sangue, infatti, il cuore può rallentare il battito cardiaco. L’esercizio è propedeutico al rilassamento che, a sua volta, favorisce l’addormentamento.

Così facendo, non solo ci si riesce ad addormentare prima, ma si ottiene anche un altro importate beneficio: riposare meglio. Infatti, svolgendo questo semplice esercizio si “detta” il ritmo cardiaco e respiratorio da avere durante il sonno.

Per conciliare il sonno si ricorda di non bere o mangiare sostanze che possono indurre uno stato di eccitazione (es. caffeina, cioccolato, zuccheri, etc.).