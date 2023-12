Alimentazione sana durante la gravidanza, è possibile: ecco quali sono i cibi da consumare e quelli da evitare assolutamente

Ecco quale alimentazione sana bisogna avere durante la gravidanza: i cibi da consumare e quelli da evitare.

Durante la gravidanza è importante fare attenzione alla propria alimentazione: quello che introduciamo nell’organismo può nuocere allo sviluppo del feto. Per questo motivo, è bene sapere quali sono i cibi da consumare durante la gestazione e quali quelli da evitare, perché dannosi o rischiosi.

Le future mamme devono mangiare in modo equilibrato e sano, facendo attenzione ad avere una dieta varia nel rispetto del proprio fabbisogno energetico. Se hai dei dubbi su quello che puoi o non puoi mangiare durante la gravidanza, eccoti qualche consiglio direttamente dalla nutrizionista.

Alimentazione sana in gravidanza: cosa mangiare e cosa evitare

Per avere l’alimentazione sana in gravidanza bisogna fare attenzione alle scelte dei cibi che si portano in tavola. Queste regole valgono in generale, ma durante la gravidanza bisogna prestare attenzione ad alcuni cibi o ad alcune bevande che possono essere dannose per il feto.

Per assicurarsi che una donna in gravidanza abbia i giusti nutrienti per affrontare questa bellissima e impegnativa sfida, bisogna curare la propria alimentazione.

Durante il periodo di gestazione è importante consumare cibi che contengono acido folico, soprattutto nella prima fase della gravidanza. L’acido folico è una sostanza fondamentale che permette al feto di svilupparsi in maniera appropriata, prevenendo il rischio di spina bifida.

Inoltre durante la gravidanza bisogna monitorare i livelli di calcio e ferro che potrebbero essere in deficit e richiedere l’aggiunta di un integratore ad hoc. E infine bisogna fare attenzione all’apporto di calorie e di macronutrienti, che non deve variare in maniera significativa rispetto a quando non si era in gravidanza.

In base alle linee guida LARN potrebbe aumentare di circa 260/500 calorie in più al giorno. Per nutrirsi bene durante il periodo più importante della vita di una donna bisogna avere un’alimentazione varia e completa nel rispetto del proprio fabbisogno energetico.

Ciò vuol dire che bisogna puntare molto sui tre pasti principali, ovvero il pranzo, la cena, e la colazione, senza saltare mai due spuntini che permettono di tenere sotto controllo gli attacchi di fame.

È importante inserire nella propria alimentazione una fonte di proteine salutari, come il pesce, in particolare quello azzurro, ricco di Omega 3 e O mega 6. Tuttavia occorre fare attenzione a non esagerare a causa della presenza di metalli pesanti presenti soprattutto nel tonno e nel salmone.

Una o due volte a settimana bisogna consumare carne bianca, mentre quella rossa solo una volta a settimana (sempre ben cotta). È meglio evitare i salumi anche quelli cotti perché contengono conservanti e troppo sodio.

Durante la gravidanza non devono mancare le verdure e la frutta: i funghi vanno consumati occasionalmente. Prediligi i cereali e la frutta secca, che contengono magnesio e calcio e sono molto sazianti.