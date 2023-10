Controlli veloci in aeroporto gratis, ora è possibile effettuando la prenotazione online

Vuoi avere la possibilità di effettuare controlli veloci in aeroporto? Oggi è possibile e ti sveleremo come fare.

Viaggiare è uno dei passatempi più belli della nostra vita anche se, qualche volta, siamo intrappolati dal pensiero dei controlli in aeroporto. Il motivo? Spesso questi controlli portano via un sacco di tempo, costringendo i viaggiatori a lunghe file e attese. Oggi, però, è possibile effettuare i controlli in maniera rapida, semplice e veloce ma soprattutto gratuita: in questo articolo ti sveleremo come fare.

Sappiamo benissimo che quando si viaggia in aereo ci sono controlli rigidi e molto severi che sono diventati ancora più serrati dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Prima di salire a bordo di un aereo, i passeggeri vengono sottoposti a diversi controlli, sia sui bagagli ma anche sul corpo. Come? Gli addetti alla sicurezza usano un aggeggio in metallo e apparecchiature elettroniche per controllarci; inoltre, quest’ultimi possono avere bisogno delle capacità olfattive dei cani.

Per i bagagli la procedura è analoga: anche questi verranno sottoposti a controlli tramite i raggi x ed evidenzierà se all’interno vi sono oggetti pericolosi permettendo di “allarmare” immediatamente l’operatore. Molte volte, può capitare, che gli stessi addetti ci invitano ad aprire il bagaglio per evidenziare o risolvere alcuni dubbi messi in atto dallo stesso scanner.

Questa procedura, però, richiede tempo e spesso fa spazientire lo stesso passeggero che deve partire, magari, per un viaggio di lavoro per una meta turistica. Oggi, però, hanno pensato davvero a tutto ed è possibile effettuare i controlli gratis in maniera più rapida: vi sveleremo come fare.

Come effettuare controlli rapidi e gratuiti in aeroporto? Segui questi consigli

Per evitare uno stress psicologico ed emotivo al passeggero, l’Aeroporto di Fiumicino ha pensato davvero a tutto affermando che quest’ultimo è la priorità assoluta, così come il suo benessere fisico e psicologico.

La proposta vista anche come una ventata di novità è proprio il QPass. Questo ti darà la possibilità di prenotare un appuntamento per effettuare i controlli di sicurezza prima del tuo volo. Puoi avere un percorso dedicato ed un servizio totalmente gratuito , per vivere un’esperienza al controllo ancora più confortevole.

Ma come fare? A partir da 7 giorni prima del tuo volo puoi effettuare la prenotazione al seguente link: fco.whyline.com seguendo gli step qui sotto allegati: