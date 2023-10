Viaggi green, le migliori location europee per immergersi nella natura in vacanza

By

Siamo sempre più determinati a viaggiare in modo diverso, integrando l’idea di turismo sostenibile nei nostri programmi di viaggio. Dove andare per fare viaggi green.

Per aiutarti a scegliere la destinazione ideale, ecco alcuni suggerimenti su luoghi ed esperienze da scoprire in tutta Europa.

Spesso non c’è niente di più efficace di una bella boccata d’aria fresca per disconnettersi e liberare la mente. Questo è anche il motivo per cui molti di noi preferiscono trascorrere le vacanze all’aria aperta. La vista di un paesaggio verdeggiante, il canto degli uccelli o lo sciabordio delle onde ci fanno davvero tanto bene.

Viaggi green: 3 location da non perdere

Eco-Park di Nona, Croazia. Parco, laguna, lunghe spiagge che si incontrano su una penisola, giardino botanico… questi sono gli attributi “natura” di cui è dotata Nona. Elementi che questa piccola cittadina fortificata situata a una quindicina di chilometri a nord di Zara include, nel totale rispetto dell’ambiente.

Inoltre, gli uccelli lo adorano poiché più di 200 specie vivono pacificamente nel suo ecoparco. Anche le piante: nell’orto botanico si trovano infatti specie rare e medicinali. Quanto ai viaggiatori, apprezzeranno i fanghi naturali, patrimonio storico della città: soprannominata la Betlemme della Croazia. Nona è una delle città fortificate più antiche del bacino del Mediterraneo.

Lungo il fiume Kolpa, Slovenia

Con quasi il 60% del suo territorio protetto, la Slovenia è considerata una delle destinazioni mondiali più impegnate nello sviluppo sostenibile. Anche in città la Slovenia è un modello da quando Lubiana ha ottenuto nel 2016 il titolo di “capitale verde d’Europa”.

Una delle sue destinazioni più “verdi”: il Kolpa, uno dei fiumi più “intatti” della Slovenia, e il più caldo! Situato a est di Lubiana e a ovest di Zagabria, forma parte del confine tra i due paesi. Immerso nel cuore del parco naturale Kolpa, offre una grande ricchezza biotica e cambia carattere nel suo percorso lungo 113 km: da torrente di montagna vicino alla sorgente, diventa un tortuoso fiume di pianura a valle.

Crispiano, ovvero la “terra delle 100 masserie”, Italia

A Crispiano in provincia di Taranto, situato nel cavo dello stivale italiano, c’è un incantevole borgo circondato da colline e campi punteggiati da ulivi secolari. È anche la “terra delle 100 masserie”: costruzioni realizzate tra il XV e il XIX secolo il cui stile varia a seconda delle epoche. Dai piccoli edifici rurali si passa alle grandi masserie fortificate, tutte in un nucleo di pietra bianca. In questo universo preservato e ricco di progetti agrituristici, passeggiamo a piedi, a cavallo, scopriamo specialità culinarie a base di prodotti locali.