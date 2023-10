Europa da scoprire: la top ten delle cose da fare almeno una volta nella vita

Il nostro bellissimo continente ti tende le braccia e ti offre mille possibilità di avventura. Ecco i 10 posti da visitare almeno una volta nella vita.

Sogni di cambiare scenario e scoprire nuove culture, ma senza andare agli antipodi? Non è necessario andare chissà dove o dall’altra parte del mondo. L’Europa è un luogo incantevole che merita di essere scoperto poco per volta.

Parti per una pausa di qualche giorno in una città dinamica o per un viaggio indimenticabile in regioni selvagge e spesso sconosciute! Quali sono i Paesi più belli d’Europa? Quali sono i luoghi da visitare almeno una volta nella vita? Ecco la nostra lista!

Europa da scoprire: 10 destinazioni da sogno

Destinazione popolare per i viaggiatori, la Spagna non smette mai di stupire i suoi visitatori. Vantando una costa perfetta per un soggiorno dedicato al relax al sole, vanta anche città festive dal passato storico eccezionale, come Siviglia, Granada o Barcellona.

Il Portogallo non è da meno con la sua bellissima capitale che affaccia sull’oceano Atlantico. Ma il Portogallo è anche un mix di paesini e villaggi che non aspettano altro che essere scoperti.

Gli amanti della storia saranno in paradiso in Italia! Tra le antiche rovine perfettamente conservate di Roma o Pompei e i gioielli rinascimentali di Siena e Firenze, c’è l’imbarazzo della scelta. Senza dimenticare Venezia, una città idilliaca per una fuga romantica!

Qualunque sia la stagione, la Svezia è uno dei paesi più belli d’Europa grazie ai suoi paesaggi selvaggi, alla sua costa frastagliata e alle sue città colorate. Gli amanti della natura partiranno per un grandioso viaggio tra isole rocciose, foreste primarie popolate da renne e laghi dove gli sport all’aria aperta sono al centro dell’attenzione.

Ciò che attrae della Norvegia è ovviamente la sua natura: maestosi fiordi, ghiacciai incontaminati e foreste misteriose, soprattutto perché la gente del posto vive in totale armonia con questi tesori, che desiderano preservare.

Sempre più apprezzata, la Croazia è senza dubbio uno dei Paesi più belli d’Europa e possiede numerose attrattive, tra splendidi parchi nazionali, spiagge da sogno e città straordinarie.

Come dimenticare la Grecia. Questo paese soddisferà tutti i tipi di viaggiatori, che tu sia un fan della mitologia, un amante della spiaggia o un appassionato di escursioni in paesaggi spettacolari, come Meteora.

Infine, non perderti l’Islanda con le attrazioni imperdibili del paese: la scintillante capitale Reykjavik, il monte Kirkjufell, le cascate Godafoss, nonché la Laguna Blu.

Raramente visitata in Europa, la Germania ha tuttavia innegabili vantaggi. Nel sud del paese, la Foresta Nera offre un ambiente perfetto per escursioni in spettacolari paesaggi montuosi.

La visita in Ungheria è spesso limitata a Budapest. Questo dimentica che questo stato è uno dei paesi più belli d’Europa.