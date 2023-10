Paura di volare? Così puoi sapere se il tuo volo sarà turbolento

Per chi ha paura di volare esiste adesso un modo per capire che tipo di condizioni troveremo in volo.

I Negrita cantavano “L’uomo sogna di volare”. Ma per alcuni volare è invece un vero e proprio incubo. Una paura che, evidentemente, può essere molto invalidante e privarci di tante, tantissime esperienze in giro per il mondo. Ma oggi è possibile sapere se il volo che dobbiamo prendere sarà turbolento. Ecco come.

Ovviamente, si tratta di un accorgimento che suggeriamo a chi non ama particolarmente volare, ma che, alla fine, pur con un po’ di patema, riesce a salire su un volo. Nulla quaestio, invece, per chi, a causa di questa paura (le paure sono sempre irrazionali, si sa), su un aereo non riesce proprio a metterci piede.

Come detto, le paure sono irrazionali, per cui lungi da noi colpevolizzare o criminalizzare la paura di affrontare un viaggio aereo. Sicuramente, però, come per ogni fobia, possono essere utili dei percorsi di supporto psicologico che ci aiutano (qualora lo si voglia fare, s’intende) a superare dei limiti che possono diventare barriere insormontabili. In tal senso, può esserci utile anche lo sviluppo tecnologico.

Come sapere se il nostro volo sarà turbolento

E, allora, se siete persone apprensive, che si spaventano delle turbolenze che si possono trovare durante il tragitto in volo, abbiamo il sito che fa per voi e che può aiutarvi a combattere (almeno a mitigare) questa fobia.

Il sito si chiama “Turbli” e rivela quali saranno le condizioni di volo per il viaggio aereo selezionato. Turbli funziona in modo molto semplice. Si comincia inserendo gli aeroporti di partenza e di arrivo e scegliendo la data. Naturalmente per ragioni di affidabilità questo non funziona per periodi superiori alle 36 ore. Il sistema offrirà quindi un elenco di voli corrispondenti e ovviamente si dovrà scegliere quello di interesse.

A questo punto, avremo a disposizione numerose informazioni: il livello di turbolenza che possiamo aspettarci, la velocità del vento, il rischio di temporali durante la rotta e le condizioni che avremo in due momenti delicati come quelli del decollo e dell’atterraggio. Ovviamente, non parliamo di certezze matematiche. Le informazioni di Turbli possono essere affidabili quanto possono esserlo le previsioni del tempo. E, chiaramente, il margine di rischio aumenta più è lunga la durata del volo: sorvolando varie zone il clima può cambiare repentinamente.