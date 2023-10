Weekend in una capitale europea? Perché Praga è la città da scegliere

Situata nel cuore dell’Europa, Praga è una nota capitale studentesca. Allora cosa fare a Praga per un fine settimana?

La capitale ceca è una città dinamica il cui centro storico è pieno di piccoli ristoranti autentici e bellissimi monumenti. Inoltre, Praga è spesso raggiungibile con voli low cost dalla maggior parte delle città italiane.

Cosa visitare a Praga in 3 giorni? La città di Praga infatti non è nota per il suo clima mite, ma le temperature non sono molto diverse da quelle del nord Italia in inverno. Per sfruttare al meglio questa città il periodo migliore è quello tra aprile e ottobre.

Praga può essere apprezzata anche a gennaio: il vantaggio è che ci sono pochi turisti e tanti posti dove mangiare bene e riscaldarsi. Per acquistare il biglietto aereo è preferibile confrontare le migliori offerte.

Scopriamo perché Praga è la città perfetta da visitare per un weekend in autunno.

Praga: alla scoperta di una capitale da sogno

Alloggiare a Praga per il week-end senza spendere un capitale, è piuttosto semplice. Ecco una selezione di 2 hotel:

MGallery Old Town : hotel del gruppo Accor situato nel cuore della città vecchia. Le camere sono arredate con gusto e ben insonorizzate. La biancheria da letto è eccellente. Unico piccolo inconveniente: la colazione un po’ cara anche se è molto completa.

: hotel del gruppo Accor situato nel cuore della città vecchia. Le camere sono arredate con gusto e ben insonorizzate. La biancheria da letto è eccellente. Unico piccolo inconveniente: la colazione un po’ cara anche se è molto completa. Apartrezidence Opletalova: ubicato vicino alla stazione ferroviaria e a 10 minuti a piedi dal centro città, questo hotel ha un ottimo rapporto qualità prezzo! A partire da 40€ a notte e con una valutazione superiore a 9/10, sarà difficile trovare di meglio.

Quanti soldi dovresti spendere per visitare Praga in 3 giorni? Per i voli occorre considerare la possibilità di spendere in media 100€ a persona.

Per andare dall’aeroporto al centro città: 38€ con autista privato in 25 minuti oppure 2€ a persona con bus 100 (o 119) poi metro in 50 minuti. Il pernottamento in albergo prevede un esborso di 40€-80€ a notte per un 3 stelle o anche 4 stelle a seconda del periodo. A Praga si spende mediamente € 30 al giorno per persona per 2 pasti.

Il totale di un weekend a Praga è di circa 580€ oppure 290€ a persona, escluse attività/visite. Il vantaggio di questa città è che gran parte del percorso può essere fatto a piedi! Si può però prendere una tessera metropolitana illimitata per 3 giorni a 330Kč (circa 13€) o un biglietto singolo per 40Kč (circa 1,60€), che è molto ragionevole per una capitale europea.