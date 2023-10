Non fare mai per nessun motivo al mondo queste cose nel bagno di un aereo

Divieti, ma anche abitudini e regole di buon gusto: cosa non fare mai nel bagno di una aereo

Ci sono alcune cose che non ci sogneremmo mai di fare. Ma altre che, ad onor del vero, ci sorprendono. Parliamo delle azioni da evitare assolutamente all’interno del bagno di un aereo. E questo a prescindere o meno dalla durata del volo.

In alcuni casi possiamo parlare di norme vere e proprie. In altri casi, invece, si tratta di etichetta ed educazione. Nell’una e nell’altra evenienza, comunque, si tratta di comportamenti da evitare nella toilette di un aereo.

A tutti noi è capitato di usarla. O sicuramente capiterà, non solo sui voli più lunghi, dove l’utilizzo appare pressoché certo. Ma anche su voli la cui durata è più limitata. Fareste molto bene, dunque, a sapere cosa si può fare e cosa non si può fare dentro la toilette di un aereo.

Cosa non fare mai nel bagno di un aereo

I consigli e le indicazioni che vi daremo, va detto, non riguardano solo la civile convivenza tra compagni di volo. Ma anche la nostra stessa sicurezza e salute. Come recitano gli annunci che vengono letti a bordo, ricordate sempre che sugli aerei, inclusi i bagni, è vietato fumare, anche perché sono presenti dei rilevatori di fumo e si può incorrere in pesanti sanzioni.

Alcune regole di civile convivenza ci dicono di non lasciare sporco il bagno dopo l’utilizzo. Per un determinato numero di ore, quella sarà la nostra casa: lascereste mai il bagno sporco? Collegato a questo, dunque, c’è il buon gusto di tirare lo sciacquone. Si tratta di comportamenti che facciamo per essere rispettosi degli altri.

Attenzione poi ai tempi: rimanete nel bagno il tempo necessario e non di più. A volte il numero di bagni non è sufficiente per al richiesta. Per cui, per rispetto delle esigenze altrui, ma anche per evitare che nei corridoi si crei traffico, intralciando anche il lavoro degli assistenti di volo, non rimanete all’infinito all’interno del bagno. Rimanendo dunque il tempo necessario, ricordate di bloccare la porta. Se qualcuno dovesse aprire mentre state utilizzando il bagno, sarebbe imbarazzante un po’ per tutti. E non dimenticate che a bordo potrebbero esserci dei bambini.

Soprattutto sui voli lunghi e intercontinentali, per esempio, può capitare e, anzi, è molto comune che ci si tolga le scarpe. Ebbene, evitate di andare nel bagno dell’aereo senza calzature, perché il pavimento potrebbe essere bagnato. E non necessariamente di acqua.