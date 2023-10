Comprare casa in Italia costa troppo? Andate all’estero: le città europee dove gli immobili costano meno

Comprare casa in Italia costa troppo? C’è una soluzione. Molti giovani, infatti, emigrano verso l’estero. Le città più economiche

Nel corso delle vita è importante avere degli obiettivi prefissati, in modo da impegnarsi per raggiungerli. Difatti dopo aver trascorso anni sui libri appare giusto e doveroso trovare un lavoro adeguatamente retribuito. Ottenuta l’indipendenza economica, molti giovani sognano di poter finalmente lasciare il nido.

Vivere con i genitori può avere i suoi vantaggi, ma in molti preferiscono tagliare il cordone ombelicale e stabilirsi in un appartamento proprio. Tuttavia è proprio qui che arriva il tasto dolente: gli stipendi in Italia non sono certo così alti, o almeno non quanto il costo della vita. Anche per coloro che occupano posizioni piuttosto prestigiose fare i conti con il caro vita non è una passeggiata. L’Italia non è un Paese per giovani, non essendo in grado di fornire opportunità lavorative e non tutelando gli interessi delle nuove generazioni.

In un contesto in cui ci sono tanti doveri e pochi, pochissimi diritti, per i ragazzi è bene prendere in considerazione l’idea di lasciare il Paese. Emigrare non è una scelta facile, ma con il tempo può rivelarsi una scelta vincente. Alcune città europee offrono l’opportunità di acquistare casa a prezzi accessibili, potendo avere un tenore di vita adeguato.

Le città più economiche per comprare casa

Con l’aumento del costo della vita in Italia e la possibilità di lavorare da remoto sono molti i giovani che valutano la possibilità di trasferirsi all’estero. Lasciare il proprio Paese e la famiglia non è mai semplice, ma considerando la situazione economica e sociale italiana può essere una delle poche soluzioni. Certo prima di preparare la valigia e partire è bene valutare i pro ed i contro di una eventuale destinazione.

Per anni il Portogallo è stata una delle mete più ambite, considerando sia il clima mite che il costo della vita. Tuttavia i portoghesi non hanno gradito il gran numero di nomadi digitali che si sono stabiliti nella loro terra. Pertanto, per limitare il fenomeno, hanno scelto di aumentare i prezzi come diretta conseguenza.

Certo la bellezza del Portogallo è ineguagliabile, tuttavia, ci sono tante altre opzioni, come ad esempio la Grecia. A Patrasso, una città situata sulla costa greca, acquistare una casa di media grandezza costa appena 163 mila euro. Anche la Bulgaria può essere un’ottima soluzione se si vuole acquistare un appartamento a cifre non esorbitanti. In alcune città, come ad esempio Burgas, Craiova o Plovdin per comprare casa bastano appena 130 mila euro.

Dunque non resta che decidere di partire magari continuando a lavorare da remoto, in modo da poter investire