Biglietti aerei al prezzo più basso: ecco l’orario e il giorno in cui comprarli

Curioso di scoprire i biglietti aerei ad un prezzo basso? Ecco che ti sveleremo alcuni trucchetti che ti cambieranno la vita.

Viaggiare è uno dei sogni di ogni individuo perché permette di evadere dalla solita routine quotidiana, di sognare ad occhi aperti in posti magici che sono lontani dalle nostre abitazioni.

Sappiamo che un viaggio, un weekend anche di pochi giorni ci fa sentire diversi, sicuramente più rilassati e pieni di energie. Viaggiare non è solo l’esplorazione del mondo che non conosciamo, ma è anche stimolo per aprire la mente e cercare di vedere oltre il nostro punto di vista. Ci permette di andare oltre ai pregiudizi, di conoscere nuove popolazioni, nuovi stili di vita e ci regala un bagaglio culturale sicuramente più ricco e sano rispetto a quando siamo partiti.

Uno dei problemi che riscontrano la maggior parte dei viaggiatori riguarda i costi. Quello che lascia continuamente senza parole è il prezzo del biglietto che, da qualche mese o addirittura anno a questa parte, è molto alto o meglio cresce in maniera esponenziale. Come fare a risolvere questo problema? Abbiamo deciso di svelarvi dei trucchetti che vi serviranno sicuramente per il prossimo viaggio.

Viaggiare ad un prezzo basso è possibile: scopri come fare

Vuoi partire ma ad un prezzo basso? Allora il segreto è davvero quello di impostare la sveglia alle 3 del mattino e navigare in modalità privata? Secondo Frédéric Pilloud, direttore marketing ed e-commerce dell’agenzia di viaggi online MisterFly, queste sono solo dicerie che non hanno nulla a che fare con quello che effettivamente significa viaggiare ad un prezzo decisamente basso.

Il portavoce di Skyscanner parla chiaro e afferma: “L’ora e il giorno della prenotazione non influiscono sul prezzo che pagherai alla fine. Ma se il suo prezzo è sceso, è a causa di un centinaio di ragioni che non hanno nulla a che fare con il fatto che hai fatto le tue ricerche di notte”.

Come mai, quindi, il prezzo oscilla? Questo si spiega con la gestione del rendimento, un fenomeno dei prezzi complesso che si adatta in particolare alla domanda e al numero di ricerche. Nel dettaglio Pilloud aggiunge: “Prenotare un biglietto aereo è un atto piuttosto ansioso. I viaggiatori a volte pensano per diversi giorni prima di determinare le date e la destinazione giuste. In effetti, il processo di acquisto è lungo ed è logico che i prezzi aumentino tra la prima ricerca e il pagamento finale”.

Il trucco, quindi, è prenotare un biglietto con molto anticipo è una buona strategia. Le partenze infrasettimanali, dal martedì al giovedì, sono solitamente più economiche rispetto a metà weekend. I mesi delle vacanze estive sono tra i più economici dell’anno (si intende da giugno a settembre).