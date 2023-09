Alla ricerca dell’Aurora Boreale: quando, dove e come vederla?

L’aurora boreale è uno degli spettacoli più straordinari cui si possa assistere: ecco quando, dove e come vederla.

Chi l’ha vista, giura che sia uno degli spettacoli più sensazionali che la natura possa offrire. Non è facile però intercettare il fenomeno dell’aurora boreale: il nostro viaggio, alla ricerca di questo straordinario fenomeno atmosferico va programmato con cura. Ecco qualche consiglio per scegliere luogo e periodo giusti.

Vedere l’aurora boreale è nella lista dei desideri di molte persone. Parliamo infatti di un effetto visivo, caratterizzato da bande luminose che assumono un’ampia gamma di forme e colori, cambiando rapidamente davanti ai nostri occhi spalancati per la meraviglia.

I colori che l’aurora boreale ci regala sono solitamente quelli rosso-verde-azzurro. Tutto è causato dall’interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare (vento solare) con la ionosfera terrestre. A volte, durante l’apparizione di un’aurora, si possono udire suoni che somigliano a sibili.

Quando, dove e come vedere l’aurora boreale?

Man mano che le giornate si accorciano e l’oscurità scende sull’emisfero settentrionale, i paesi migliori per vedere le Luci hanno un numero crescente di opportunità per assistere al fenomeno naturale. Per vedere l’aurora boreale in maniera eccellente bisogna raggiungere i 60°-70° di latitudine Nord, lungo la cintura che collega Alaska centrale, Canada, la punta meridionale della Groenlandia, Islanda e la parte settentrionale della Scandinavia. Può essere vista, dunque, in tutto il nord della Scandinavia, in Svezia, in Finlandia e in Norvegia, soprattutto nelle regioni della Lapponia, ma anche in Scozia.

L’aurora è già stata avvistata in Scozia e i viaggi di inizio autunno in Scandinavia e nei paesi nordici stanno diventando sempre più popolari. Peraltro, dopo gli anni della pandemia questo tipo di viaggio è incrementato di circa il 10%.

Questo, peraltro, sembra essere proprio il periodo migliore per ammirare l’aurora boreale. Questi sono i mesi giusti per andare in Islanda, il posto migliore dove poter ammirare il fenomeno atmosferico. Innanzitutto perché in questi mesi è più conveniente, ma anche perché il Paese è anche meno affollata che in estate e meno fredda che in inverno.

Online si possono trovare diversi pacchetti: per esempio quattro notti nella Lapponia finlandese, con pensione completa, voli e trasferimento può costare circa 3.500 euro.

Il pacchetto di 10 giorni con la vista dell’aurora boreale in crociera nell’Artico invernale parte da quasi 2.900 euro a persona che include voli, trasporti, attività, alloggio e alcuni pasti. Le date di partenza sono il 2, 13 o 24 febbraio 2024.