Dalla cucina romana al pesce: dove mangiare bene nella Capitale sotto i 40 euro

Se siete a Roma e state cercando un’esperienza culinaria autentica che non svuoti il portafoglio, ecco alcuni consigli utili.

Una delle tappe obbligatorie quando si va in viaggio sono ovviamente i ristoranti. Parte dell’esperienza di viaggio è infatti l’andare a provare la cucina locale e se possibile farlo sia in luoghi che permettano di assaggiare i piatti della tradizione, sia in quelli in cui è possibile trovare delle rivisitazioni in chiave moderna degli stessi.

Roma è una città che ha una grande tradizione culinaria, basata principalmente su piatti “poveri” e di preparazione semplice, ma che devono essere eseguiti alla lettera per restituire il sapore originale. Se siete alla ricerca di consigli su dove mangiare nella Capitale, abbiamo scovato alcune gemme nascoste nella Città Eterna dove potete gustare piatti deliziosi a prezzi contenuti. Dai bistrot moderni alle trattorie tradizionali, c’è qualcosa per tutti i gusti.

Ecco alcune opzioni da tenere d’occhio:

53 Untitled: è un bistrot informale e moderno che offre un’ampia scelta di piatti. La loro offerta gastronomica si basa su piccoli assaggi da condividere, porzioni intere o menu degustazione. Questo rende il ristorante adatto a diverse occasioni, dalla cena romantica al pranzo tra amici. Indirizzo: Via del Monte della Farina 53.

Se siete un appassionati di cucina cinese, Green T. è il posto giusto per voi. Questo ristorante gourmet offre piatti cinesi imperiali e specialità più semplici, tutti preparati con attenzione alle cotture e presentati in modo impeccabile. È anche una casa da tè e una boutique, il che lo rende una meta interessante per una pausa pranzo durante lo shopping. Indirizzo: Via del Piè di Marmo 28.

Moi è un locale dinamico situato nella zona nord-ovest di Roma. Qui lo chef si concentra sull’uso di ingredienti di stagione, creando piatti con carne, pesce, verdure ed erbe aromatiche. La varietà nel menu e i prezzi interessanti lo rendono una scelta popolare tra i residenti e i visitatori. Indirizzo: Via Antonio Serra 15.

Se sei un amante del pesce, dovresti assolutamente fare tappa da Profumo di Mirto. Questo ristorante di quartiere offre cucina di mare autentica, con ricette prevalentemente sarde. Il buffet di pescato fresco di giornata è una delle sue attrazioni principali, insieme a una ricca serie di antipasti freddi. L’atmosfera accogliente e le raccomandazioni del titolare rendono l’esperienza ancora più speciale. Indirizzo: Viale Amelia 8/a.

Situato a due passi dal Pantheon, Cipasso Bistrot è un luogo dove la cucina romana tradizionale si fonde con piatti della tradizione italiana reinterpretati in chiave moderna. L’uso di prodotti stagionali è una priorità, garantendo freschezza e sapore. Questo bistrot contemporaneo è ideale per chi desidera una cena elegante senza spendere una fortunaIndirizzo: Via Metastasio 21.

Se desideri assaporare pesce di alta qualità in un ambiente vivace, la Trattoria del Pesce è il posto giusto. Con un’atmosfera colorata e un menu che combina piatti classici con tocchi fantasiosi, questo ristorante è un’ottima scelta per gli amanti del pesce. Dai un’occhiata alla millefoglie di ricciola o al calamaro farcito per un’esperienza culinaria memorabile. Indirizzo: Via Folco Portinari 27.

Indipendentemente dal tipo di cucina che preferisci, queste opzioni a prezzi contenuti ti permetteranno di gustare il meglio della cucina romana senza svuotare il portafoglio. Buon appetito!