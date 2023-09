Vengono da tutto il mondo per sposarsi con questa vista: è il luogo più sognato per le nozze

C’è una località italiana che è diventata la preferita dagli sposi di tutto il mondo per celebrare le proprie nozze: merito della vista mozzafiato.

Esistono alcuni luoghi nel mondo che sono magici nella loro semplice bellezza. Immersi in una natura incantata e circondati da meraviglie architettoniche. Luoghi che tutti vorrebbero visitare almeno una volta nella vita. Molti di questi si trovano in Italia e uno, in particolare, è diventato nel tempo una meta molto ambita dove sposarsi.

Penserete alla meravigliosa città di Venezia, con i suoi palazzi storici affacciati sui canali, e un tempo è stata a lungo una destinazione di nozze molto popolare in tutto il mondo. Ma no, non è la città lagunare. È un’altra località del Nord Italia che negli utlimi anni è diventata una meta di viaggio amatissima dagli stranieri e dove facoltosi vip hanno acquistato ville lussuose.

Forse avete capito, si tratta del Lago di Como. Il grande lago descritto nel romanzo di Alessandro Manzoni I promessi sposi e reso famoso in tutto il mondo dal turismo internazionale e da famosi personaggi dello spettacolo, come George Clooney, che hanno comprato casa qui. Negli ultimi anni, il Lago di Como è diventato la meta per nozze da sogno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Lago di Como: da meta turistica a residenza dei vip e location ideale per le nozze

Sempre più persone da tutto il mondo vengono in Italia per celebrare le nozze sul Lago di Como. Diventato uno dei luoghi più incantevoli e romantici al mondo. La cornice del lago offre una location mozzafiato, con le sue acque placide di colore verde scuro, le montagne grigioverdi e azzurre che si gettano nel lago, i borghi pittoreschi con le loro case colorate, i vicoli, le scalette e i porticcioli con barche e traghetti per andare da una sponda all’altra. Descrivere il Lago di Como non è sufficiente a rendere bene l’idea della sua bellezza.

Non è un mistero che tanti stranieri che hanno cominciato a venire in vacanza qui, prima dalla vicina Svizzera, poi dal resto d’Europa e infine da tutto il mondo, si siano innamorati del grande lago italiano e dei suoi borghi, come Bellagio e Varenna. Sulle rive, poi, si affacciano ville sontuose, alcune di proprietà di personaggi famosi, a cominciare da George Clooney, anche se di recente ha messo in vendita la sua casa sul lago, per concludere con i Ferragnez che invece hanno acquistato e ristrutturato pochi mesi un’altra villa lussuosa, proprio davanti quella di Clooney.

Ospite dell’attore americano, qualche anno fa, è stato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama con la famiglia, che rimase meravigliato dalla bellezza del lago. Proprio la stupefacente bellezza del Lago di Como e la sua atmosfera romantica ha spinto tantissime coppie, da tutto il mondo, a celebrare le loro nozze in riva. Hanno aperto numerose agenzie che offrono pacchetti di nozze completi, tra location per la cerimonia, ricevimento e alloggio.

A livello internazionale il Lago di Como è diventato un brand, chiamato Lake Como, che attira visitatori e promessi sposi dei giorni nostri.Ricordiamo anche sul Lago di Como è possibile visitare la stupenda Villa del Balbianello, gestita dal FAI, e location di celebri film, da Star Wars a Casino Royale.