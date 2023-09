Val Gardena: perché sceglierla come meta di vacanze

È innegabile che nel nostro Paese le mete che vale la pena di scegliere per un soggiorno vacanziero siano infinite e che ci sia davvero l’imbarazzo della scelta quando arriva il momento di pianificare una vacanza, ma oggi vogliamo parlarvi di un posto davvero speciale: l’Alto Adige; se ci siete già stati sapete di cosa stiamo parlando, se invece non lo conoscete allora dovete davvero seriamente prendere in considerazione l’idea di scoprire questo territorio.

Per prima cosa vogliamo suggerirvi dove alloggiare: in questo hotel in Val Gardena con servizio mezza pensione; stiamo parlando dell’Alpin & Vital Hotel La Perla a Ortisei, struttura 4 stelle a conduzione familiare che si caratterizza per la sua vasta offerta di servizi di alto livello: una bellissima zona SPA con piscina infinity esterna, piscina panoramica, pool idromassaggio, sauna finlandese panoramica, doccia a secchio, bagno turco, docce rivitalizzanti, percorso Kneipp, biosauna, cabina a raggi infrarossi, cabine per trattamenti, palestra e lettini relax. Non è da meno l’offerta gastronomica, con una cucina che è un mix perfetto fra tradizione mediterranea e tradizione altoatesina.

Val Gardena: un piccolo paradiso in ogni stagione dell’anno

La Val Gardena è una delle valli più belle e conosciute dell’Alto Adige; la circondano le Dolomiti di Gardena che devono il proprio nome a questa valle; sono tre i paesi principali: Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena e Ortisei, sicuramente la località più nota, dove è ubicato il vostro hotel. Percorre la valle il rio Gardena con i suoi 25 km di lunghezza. I confini naturali della valle sono rappresentati da Ponte Gardena, il Gruppo del Sella, il Passo Sella e il Passo Gardena. Questo territorio si caratterizza per un patrimonio paesaggistico davvero eccezionale che attira ogni anno un altissimo numero di visitatori sia dall’Italia che dall’estero.

Diversamente da altre mete turistiche italiane, la Val Gardena, e comunque l’Alto Adige in generale, hanno il grande vantaggio di dare il meglio di sé in qualsiasi stagione dell’anno; non importa in quale periodo si decida di fare una vacanza da queste parti; c’è sempre qualcosa da ammirare e da scoprire, con sfumature diverse.

Parliamo di Ortisei…

Ortisei è considerata il cuore pulsante dell’intera valle; circondano questa località alcune bellissime montagne ed estesi altopiani: il monte Pic, il monte Seceda, l’Alpe Rasciesa, l’Alpe di Siusi (l’altopiano più esteso d’Europa).

Come accennato, Ortisei è il paese più conosciuto della Val Gardena, grazie anche alla sua zona pedonale, davvero caratteristica; qui troverete un’infinità di negozi (sportivi, artigianali, di abbigliamento ecc.), bar, pasticcerie, ristoranti e tanto altro ancora; sicuramente caratteristiche sono le botteghe di scultura in legno, un vero spettacolo per gli occhi; del resto la lavorazione del legno è, da moltissimo tempo, una delle principali attività di questa zona.

Passeggiando per il centro, ammirerete anche la celebre Chiesa di Sant’Ulrico; non faticherete molto a riconoscerla grazie al suo caratteristico tetto di color rosso scuro a forma di bulbo. Un’altra chiesa che vale la pena di ammirare è quella di San Giacomo, risalente al XII secolo; potete raggiungerla partendo dal centro del paese; dovete mettere in conto una passeggiata di un’ora, ma ne vale davvero la pena.

Da Ortisei, inoltre, grazie ai moderni impianti di risalita è possibile raggiungere le varie aree escursionistiche dalle quali si può partire alla scoperta di bellissimi sentieri, alcuni piuttosto facili, altri sicuramente più impegnativi. Chi ama l’escursionismo troverà il suo piccolo paradiso. Se poi deciderete di soggiornare qui durante la stagione invernale, potrete godervi le meravigliose piste del comprensorio sciistico.

Una cosa è certa, in qualsiasi periodo veniate, qui non vi annoierete.