Venezia: come parcheggiare senza stress all’aeroporto Marco Polo con MyParking

Partire per le vacanze è uno dei momenti più attesi dell’anno, ma l’organizzazione del viaggio può essere anche fonte di stress.

Tra gli aspetti che possono impattare maggiormente sulla tranquillità dei viaggiatori vi sono tutti i preparativi legati alla partenza, soprattutto nel caso in cui sia necessario prendere l’aereo per giungere a destinazione.

In queste circostanze è importante studiare le regole della compagnia aerea in fase di preparazione dei bagagli, tenendo conto di eventuali limiti sul peso dei bagagli a mano, così come dell’arco temporale in cui è possibile fare il check-in.

L’arrivo in aeroporto, dunque, dev’essere pianificato in ogni dettaglio, in modo tale da evitare imprevisti o rallentamenti, soprattutto se si deve raggiungere l’hub di una grande città come Venezia. In questi casi sarà innanzitutto fondamentale individuare anche il parcheggio dove lasciare l’auto, così da non arrivare al terminal stressati oppure in ritardo sulla tabella di marcia, a causa di una fase di ricerca che può rivelarsi anche piuttosto lunga.

Al giorno d’oggi un valido supporto può arrivare da MyParking, piattaforma specializzata che permette di prenotare in modo rapido e veloce il parcheggio all’aeroporto di Venezia direttamente online, con la possibilità di usufruire sempre di tariffe piuttosto competitive.

MyParking: le caratteristiche dei parcheggi nei pressi dell’aeroporto Marco Polo

Grazie a MyParking è possibile passare in rassegna un’ampia varietà di parcheggi situati nei pressi dell’aeroporto di Venezia.

Il prospetto fornito agli utenti permette innanzitutto di valutare la distanza delle strutture dal terminal, così da individuare quella più indicata per le proprie, specifiche necessità.

Nel dettaglio, la proposta di MyParking offre la possibilità di scegliere tra posteggi coperti e scoperti, sempre beneficiando della massima sicurezza: tutte le strutture, infatti, sono costantemente tenute sotto controllo attraverso personale qualificato e/o sistemi di videosorveglianza.

Inoltre, MyParking permette di beneficiare della massima flessibilità anche per quanto riguarda gli orari: la piattaforma, infatti, segnala le informazioni relative all’apertura e alla chiusura direttamente nella schermata dei risultati, così da permettere all’utente di valutare le soluzioni compatibili con le proprie tempistiche.

In alternativa, MyParking mette a disposizione anche la prenotazione di parcheggi aperti 24 ore su 24, particolarmente apprezzati da tutti coloro che per necessità specifiche hanno la necessità di mettersi in viaggio in orari non convenzionali oppure di notte.

Per ottimizzare ulteriormente la ricerca della soluzione più in linea con le proprie esigenze è possibile applicare ai risultati appositi filtri, con cui valutare con maggiore rapidità anche tutti i servizi che contraddistinguono i parcheggi.

I servizi dei parcheggi dell’aeroporto di Venezia selezionati da MyParking

I parcheggi nei pressi dell’aeroporto di Venezia selezionati da MyParking permettono tutti di usufruire del servizio di navetta per raggiungere il terminal agevolmente e tornare presso la struttura in modo pratico e veloce al ritorno.

In aggiunta, con MyParking è possibile optare anche per parcheggi dotati di colonnina di ricarica per le auto elettriche. Per mettere in carica la vettura durante il periodo della sosta è necessario contattare direttamente il gestore della struttura e prenotare il servizio.

Infine, in fase di prenotazione alcune strutture permettono di richiedere anche servizi aggiuntivi come per esempio il lavaggio dell’auto, comprensivo anche della lucidatura delle gomme.

Con MyParking anche l’arrivo al parcheggio all’aeroporto di Venezia è senza stress

MyParking permette di semplificare ogni aspetto legato alla prenotazione del parcheggio, così come quelli correlati all’arrivo presso la struttura.

Il merito, in quest’ultimo caso, è da attribuire alla Mappa MyParking, uno strumento essenziale, che permette agli utenti di individuare la posizione esatta di ogni posteggio grazie alla geolocalizzazione.

Inoltre, offre la possibilità di calcolare agevolmente l’esatta distanza rispetto all’Aeroporto di Venezia, così da pianificare il percorso in anticipo in ogni dettaglio, studiare le strade e controllare l’entità del traffico prima di mettersi in viaggio, nel giorno della partenza.