Una crociera da record: le incredibili immagini della nave più grande del mondo – ViaggiNews.com

Da non perdere una straordinaria crociera da record, ecco le immagini della nave più grande del mondo. Tutte le informazioni e curiosità.

I viaggi a bordo di questa nave saranno indimenticabili. Perché una nave da crociera così non si era mai vista finora. Sarà la nave di record che resteranno a lungo imbattuti. Una sorta di città galleggiante del divertimento, tra veri e propri quartieri, piscine, scivoli, giochi e attrazioni mozzafiato.

Sta per arrivare la nave da crociera più grande del mondo, che potrà ospitare più di 7mila passeggeri e oltre 2mila membri dell’equipaggio. I lavori di costruzione sono a buon punto e la nave farà il suo debutto ufficiale a gennaio 2024. Si chiama Icon Of The Seas, Icona dei Mari, ed è la nuova nave del gruppo Royal Caribbean.

Un viaggio a bordo di questa nave non sarà economico ma una visita virtuale non costa niente. Lasciatevi travolgere dallo stupore per la nave da crociera dei record. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Una crociera da record, le immagini della nave più grande del mondo

A gennaio del 2024 farà la sua prima crociera inaugurale nel Mar dei Caraibi la Icon Of The Seas, la nuova nave passeggeri più grande del mondo che batterà tutti i record. Realizzata dal gruppo di crociere di lusso Royal Caribbean, la Icon Of The Seas promette viaggi da sogno, per vivere l’esperienza di una crociera come mai prima d’ora. Con i suoi 20 ponti, 365 metri di lunghezza e 250.000 tonnellate di stazza lorda, la nave è come una città galleggiante, dotata di quartieri, con alloggi riservati ed esclusivi, cabine di super lusso dotate più piani, come dei veri appartamenti, una infinità di attrazioni, bar, ristoranti, piscine, scivoli, solarium, sale da ballo, teatri per gli spettacoli e viste sul mare da togliere il fiato.

A bordo della Royal Caribbean i passeggeri troveranno ben 1.400 bar, anche con affaccio diretto in piscina, per sorseggiare un drink senza uscire dall’acqua, 40 ristoranti con cucine da tutto il mondo, per tutti i gusti. Ci saranno anche il più grande acquapark in mare, di category 6, e 7 piscine, tra cui la Royal Bay, la più grande piscina su una nave da crociera, una spettacolare piscina a sfioro sospesa, la prima al mondo in mare. Poi piscine e scivoli per bambini, con tanti servizi e attività su misura per le famiglie.

La Icon Of The Seas avrà anche una cascata alta circa 17 metri, tante terrazze su più piani, dove prendere il sole, sorseggiare cocktail, rinfrescarsi nelle vasche idromassaggio e ascoltare musica. All’interno la nave avrà anche un grande giardino, il Central Park, ricco di piante e vegetazione, dove si affacceranno negozi per lo shopping, bar, ristoranti e locali con musica dal vivo.

La struttura più sorprendente sarà The Pearl, la perla, una enorme sfera di acciaio disposta su due ponti che servirà per sostenere e dare stabilità alla nave ma che sarà anche un’attrazione per i passeggeri, attraversata da gradini nella parte cava, con pareti che si muovono e cambiano colore.

Questi che vi abbiamo citato sono solo alcuni dei servizi e delle attrazioni della Icon Of The Seas, una nave da visitare almeno una volta nella vita. I biglietti per la prima crociera sono già in vendita sul sito di Royal Caribbean.

Il tabloid britannico The Sun, in una pausa dal gossip sulla Famiglia Reale britannica, ha visitato il cantiere della Icon Of The Seas, mostrando alcune immagini in esclusiva di come sarà la nave da crociera dei record.

Finora era stata la Wonder Of The Seas, sempre del gruppo Royal Caribbean, la nave da crociera più grande del mondo.