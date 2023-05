Tutto quello che bisogna sapere sui viaggi intelligenti: ecco quando costa meno prenotare un volo aereo. Le informazioni utili.

In un epoca di esplosione delle tariffe, anche e soprattutto nel settore dei viaggi, tra biglietti degli aerei non più low cost e prezzi degli alberghi da capogiro, risparmiare il più possibile è una scelta inevitabile se non si vuole rinunciare a viaggiare.

La prima voce di spesa da tagliare riguarda il mezzi di trasporto e anche se le tariffe dei viaggi in aereo non sono più economiche come un tempo, è possibile ridurre in modo sensibile i costi seguendo alcuni accorgimenti.

Ad esempio, sapevate che esistono dei periodi in cui i voli costano molto meno? Sono questi i momenti ideali per prenotare il vostro viaggio senza spendere una fortuna. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi intelligenti, quando costa meno prenotare un volo

Quando si prenota un viaggio in aereo, la prima cosa che tutti fanno per risparmiare è controllare i voli delle compagnie aeree low cost per la destinazione da raggiungere. Alcune mete di viaggio sono servite da diverse compagnie aeree e sarà più facile trovare quella che offre le tariffe più economiche.

Come tutti sanno, poi, viaggiare nei periodi di bassa stagione e lontano dai weekend, soprattutto i ponti festivi, è più economico. Pertanto, se potete scegliere liberamente quando partire, scegliete il periodo in cui volare costa meno. Il vostro portafoglio vi ringrazierà.

Oltre alle compagnie aree low cost, poi, esistono dei portali di viaggio che funzionano come aggregatori di tutti i voli di tutte le compagnie aree. Inserendo nei loro motori di ricerca i luoghi di partenza e di destinazione e le date del viaggio potete trovare i voli che costano meno. Alcuni portali offrono come parametri di ricerca anche lunghi intervalli di tempo, come una settimana o un mese, in modo da trovare entro l’intervallo i giorni più economici per il viaggio di andata e quello di ritorno. In alcuni casi, potete anche inserire luoghi di partenza e di destinazione molto generici, lasciando che il motore di ricerca trovi per voi le partenze e l destinazioni più economiche. Ideale se non avete ancora deciso dove andare ma volete spendere il meno possibile.

Il portale che offre questi parametri di ricerca così elastici è SkyScanner, che tra l’altro ha messo a punto di recente un sistema ingegnoso per trovare i voli più economici chiamato Generatore di risparmio, Savings Generator.

Non finisce qui, per acquistare voli che siano veramente low cost dovete essere bravi a scegliere il giorno giusto in cui prenotare, quando il biglietto per un volo costa meno. Questo giorno è il martedì. Non a un’ora qualunque ma al mattino molto presto, intorno alle ore 2. Se siete nottambuli non avrete problemi a scorrere davanti allo schermo del computer, oppure del tablet o dello smartphone, i voli disponibili delle compagnie aree e dei vari portali di viaggio.

I voli sono generalmente più economici alle 2 del mattino di martedì sia nei siti web delle compagnie aree sia in quelli di agenzie di viaggio e tour operator. Questo trucco è stato svelato da una ricerca di Jetcost, un altro portale di viaggi che aggrega i voli economici delle compagnie aree. Il prezzo medio di un volo è di 138 euro il martedì, prezzo che scende a 123 euro nelle prime ore della giornata, quando è ancora notte fonda.