Ilary Blasi, retroscena: sapete qual è il suo titolo di studio?

Ilary Blasi è una delle conduttrici più belle della televisione italiana. Ma che studi ha fatto prima di debuttare nel mondo dello spettacolo?

Qual è il titolo di studio di Ilary Blasi? La conduttrice ha frequentato qualche scuola in particolare prima di muovere i primi passi sul piccolo schermo? Ecco la risposta che tutti i fan stavano aspettando: spunta il retroscena.

In molti, sicuramente i suoi fan, sapranno che Ilary Blasi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da quando era bambina. Insieme alla sua cara mamma la piccola Ilary ha fatto provini quando era ancora un bimba. Il suo viso bellissimo è stato scelto per pubblicità diventate famose come quella della Balocco. Da lì poi la sua carriera nel mondo dello spettacolo è stata tutta in ascesa. Ma qual è il suo titolo di studio?

Il titolo di studio di Ilary Blasi: cosa ha studiato la conduttrice romana prima di diventare famosa?

All’apice del successo, oggi Ilary Blasi non solo è una conduttrice affermata di Mediaset, ma anche un personaggio famoso. La più grande fama gliel’ha data sicuramente il suo fortunato matrimonio con Francesco Totti, terminato qualche mese fa in modo burrascoso. Da letterina di Passaparola, alla conduzione di programmi televisivi di successo, la conduttrice ha lasciato la sua impronta nella televisione italiana. A soli 42 anni ha infatti condotto trasmissioni di successo della Mediaset come Le Iene, Il Grande Fratello e ora L’Isola dei Famosi. Ma cosa ha studiato prima di diventare una presentatrice?

Bellezza, talento, carisma e veracità l’hanno portata sulla cresta dell’onda per tanti anni. Sicuramente quello che non manca a Ilary è il successo e la ribalta, ma prima della sua carriera la conduttrice aveva intrapreso un percorso di studio: ecco quale.

Nonostante abbia iniziato a fare la modella fin da giovanissima, e il lavoro la impegnasse molto, la Blasi ha conseguito la maturità scientifica. Dopo si è iscritta all’Università presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Ricordiamo come la Blasi abbia iniziato a lavorare in televisione quando aveva appena 3 anni quando fu scelta come testimoniale nello spot dell’olio Cuore insieme a Mariangela Melato. A 5 anni ha avuto la sua prima parte in un film con Renato Pozzetto, “Da grande”, e poi ha avuto altre piccole parti in film tv. Al netto di tutto questo, ha comunque conseguito il diploma e oggi crede nell’importanza dell’istruzione infatti i suoi figli frequentano la Ambrit, un istituto internazionale tra i più prestigiosi di Roma dove la lingua principale è l’inglese.