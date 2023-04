Viaggiare spendendo poco con i codici sconto è possibile

Viaggiare e visitare posti incantevoli è il sogno di moltissime persone. Tuttavia, i prezzi non sono sempre accessibili a tutti, e con gli aumenti generali degli ultimi tempi anche gli alloggi, gli spostamenti e le varie attività da fare in un determinato luogo sono diventate più costose rispetto a qualche anno fa. Con alcuni accorgimenti e utilizzando i codici sconto, tuttavia, è possibile risparmiare e non rinunciare al piacere di un buon viaggio.

Prenotare viaggi online

Uno dei metodi per risparmiare sul viaggio è quello di prenotare online. Infatti, i portali per la prenotazione dei soggiorni e dei voli, consentono di comparare diversi prezzi e di trovare, quindi, le soluzioni più economiche, anche controllando quelle relative a diversi periodi dell’anno. Inoltre, con questa tipologia di prenotazione non sono previsti i costi di intermediazione di eventuali soggetti terzi. Con pochi click, è possibile usufruire di diverse promozioni come le offerte last minute, oppure applicare dei coupon per ridurre il prezzo, usufruire di sconti particolari in determinate occasioni. Ad esempio, se hai intenzione di prenotare un viaggio per le prossime vacanze, utilizza i codici sconto eDreams e scopri quanto si può risparmiare.

Scegliere le date giuste

Un altro suggerimento per viaggiare spendendo poco è quello di scegliere le date più economiche, cercando di sfruttare le promozioni delle compagnie aeree, monitorando in modo costante i prezzi dei voli. In genere, però, il periodo migliore per acquistare un biglietto nazionale è circa un mese/un mese e mezzo prima della partenza. Invece, per quanto riguarda i biglietti internazionali, potrebbe essere più conveniente prenotare con almeno due mesi d’anticipo. Inoltre, nella fascia oraria pomeridiana e durante i giorni infrasettimanali, in genere, i prezzi sono più convenienti. Inoltre, le prenotazioni fatte a settembre oppure a gennaio potrebbero essere più convenienti, perché le persone viaggiano molto a ridosso delle vacanze natalizie oppure durante quelle estive, e le compagnie potrebbero avere dei prezzi più bassi dopo tali periodi per non lasciare posti vuoti. Ad ogni modo, se non si hanno vincoli derivanti dalle ferie o da altri impegni, per risparmiare sui viaggi il principale consiglio è quello di essere flessibile e valutare diversi periodi.

Trovare destinazioni economiche

Alcune destinazioni sono meno gettonate di altre, e ciò significa anche meno costose. Se non si ha un’idea precisa del viaggio, l’idea giusta è partire proprio dalla ricerca di mete economiche, tenendo in mente solo le caratteristiche a cui non si vuole rinunciare (ad esempio se si ha intenzione di visitare una località di mare, una di montagna, oppure si sta cercando un posto adatto ai bambini, ecc.). Tuttavia, per valutare il costo complessivo del soggiorno, non bisogna tenere conto solo del prezzo del viaggio e dell’alloggio, ma anche dei costi per gli spostamenti sul territorio, per le attività da fare, per il cibo, il cambio della valuta, ecc. Qualche suggerimento? Nell’Europa dell’Est, ci sono tantissimi posti con mare da sogno e interessanti monumenti da visitare. Invece, se si è alla ricerca di avventura in posti lontani, è possibile puntare sull’Honduras, lo Sri Lanka, l’Argentina, la Thailandia, ecc. Ovviamente, in ogni Paese ci sono delle zone più turistiche, e queste sono sicuramente più costose di quelle “fuori mano”.