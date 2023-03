Le ultime novità sui voli Italia Usa, la compagnia Delta aumenta le rotte per la stagione estiva. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per la prossima estate è atteso un vero e proprio boom di turisti stranieri in Italia, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. Pertanto, le compagnie aeree come Delta si sono organizzate per aumentare i voli tra i due Paesi, con tante novità.

La Delta Air Lines ha deciso di puntare sull’Italia per la prossima stagione estiva. Del resto, il nostro Paese è uno dei più amati tra gli americani, che sognano tutti di visitare Roma, Firenze e Venezia.

Così, la compagnia aerea statunitense aumenterà le rotte tra Italia e Usa, a partire già da questo mese di marzo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Italia Usa, Delta aumenta le rotte per la stagione estiva

In arrivo grandi novità dalla compagnia aerea statunitense Delta, che ha deciso di aumentare le sue rotte tra Usa e Italia per andare incontro alla crescente richiesta di voli per il nostro Paese. Un incremento che farà salire ai voli Delta a 12 al giorno, nel picco stagionale. Come riporta Travel Quotidiano. Per la compagnia sarà “l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato” in Italia, ha dichiarato Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa.

I nuovi voli sono un’ottima opportunità per gli americani che viaggiano verso l’Italia e per gli italiani che vorranno viaggiare verso gli Usa.

I collegamenti

Già dal 9 marzo ripartono i voli da Roma Fiumicino per Boston, insieme al secondo volo giornaliero per New York JFK, sempre da Roma, che si aggiunge a quello attivo tutto l’anno. Nello stesso giorno, riparte anche il volo stagionale da Milano Malpensa per Atlanta.

Poi, il 12 marzo riprenderà il collegamento da Venezia a New York e il 27 marzo il secondo volo giornaliero da Roma ad Atlanta, in aggiunta a quello operato annualmente.

Quindi, dall’11 aprile partirà il secondo volo giornaliero da Milano a New York. Mentre l’8 maggio sarà attivato il collegamento da Venezia ad Atlanta e dal 26 maggio partirà il terzo volo giornaliero da Roma a New York. Infine, il 6 giugno partirà da Fiumicino anche un volo per Detroit.

I passeggeri che viaggiano dall’Italia troveranno negli aeroporti Usa voli di coincidenza per circa 200 destinazioni negli stessi Stati Uniti, in Canada, nei Caraibi e tante altre mete. I voli sono operati dai partner di Delta, come Air France e KLM.

Durante l’anno, Delta vola tutti i giorni da Roma Fiumicino a New York JFK e Atlanta e da Milano Malpensa a New York JFK.