Da non perdere per San Patrizio 2023 i voli low cost per Dublino con Ryanair. Tutte le informazioni utili.

Si sta avvicinando la festa più amata d’Irlanda, il Saint Patrick’s Day, giorno dedicato a San Patrizio, il patrono nazionale, che si celebra il 17 marzo.

Quest’anno il 17 marzo sarà un venerdì, gli irlandesi e i turisti in visita avranno un lungo weekend di festeggiamenti. Eventi e manifestazioni sono in programma in tutta l’Irlanda ma, come sempre, il cuore delle celebrazioni sarà a Dublino.

Oltre alla tradizionale parata, la capitale irlandese proporrà un ricco calendario di eventi, tra spettacoli, iniziative culturali, visite guidate, l’immancabile musica dal vivo, con le danze tradizionali e la suggestiva illuminazione con luce di colore verde dei monumenti della città, il Greening The City. Una iniziativa che viene ripetuta in tutto il mondo, anche in Italia dove il Colosseo si illumina di colore smeraldo, con il Global Greening, in omaggio all’Irlanda.

La festa di San Patrizio è anche l’occasione di organizzare un viaggio per Dublino. Potete approfittare dei voli low cost di Ryanair.

San Patrizio 2023, voli low cost per Dublino con Ryanair

A febbraio, Ryanair aveva lanciato una promozione apposita con voli low cost per Dublino, a partire da 25 euro. La promozione è scaduta, tuttavia con un po’ di fortuna potete trovare ancora qualche volo scontato, soprattutto se partite dagli aeroporti più trafficati, come Milano Malpensa, Milano Bergamo Orio al Serio e Roma, Ciampino e Fiumicino.

Tenete d’occhio tutti i voli e magari qualche altro tipo di offerta. Ryanair ne sforna di continuo.

Come fare

Per spendere poco per volare a Dublino dovreste partire qualche giorno prima del weekend di San Patrizio, perché a ridosso della festa i prezzi sono molto elevati. Addirittura un volo da Malpensa a Dublino il giorno di giovedì 16 marzo costa quasi 300 euro e sola andata! Se partire lunedì 13 marzo, invece, spenderete poco più di 42 euro, sempre sola andata. Mentre il viaggio di ritorno costa poco meno 60 euro se partite martedì 21 marzo. Non sono i prezzi di Ryanair di una volta ma nemmeno così esagerati per un viaggio in aereo di più di due ore. Sono le cifre che si spendono per un viaggio andata e ritorno in Italia con il treno alta velocità.

Oppure potete provare a sfidare la sorte e vedere se trovate un volo scontato last minute. Magari siete fortunati, anche con un’altra compagnia aerea. Date un occhio al sito di Lastminute.com dove potete trovare tante occasioni low cost.

Insomma,non mancano le occasioni per partire senza spendere troppo e visitare una città piena di festa e allegria, storia e cultura. Ricordatevi di portare con voi un capo di abbigliamento color verde smeraldo, per festeggiare San Patrizio come si deve.

Vi segnaliamoanche la nostra guida per visitare Dublino low cost, sempre valida.