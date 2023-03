L’avventura di una vita: il tour nelle distillerie migliori al mondo

Alcuni vogliono fare il giro del mondo altri invece il tour delle distillerie più famose, degustando le specialità del posto.

Un’idea unica lanciata da TCS World Travel che ha deciso di creare un itinerario apposito per tutti gli amanti del genere con un’esperienza veramente straordinaria per veri viaggiatori.

Un jet privato vi porterà a visitare i migliori luoghi dal Nord America all’Europa, scoprendo la produzione locale ma anche degustando le specialità della casa.

Tour nelle distillerie migliori al mondo

Il tour parte da New York, dura 34 giorni e copre circa 10 diverse destinazioni, in particolare tra Messico, Perù, Portogallo, Scozia, Inghilterra. Si potrà sorseggiare un classico whisky scozzese, un’ottima vodka in Polonia, il gin londinese. Ma non si tratta di un viaggio solo all’insegna dell’alcol, infatti sono previste escursioni, visite alle città e anche itinerari culturali, cene esclusive e anche permanenze in alcuni degli hotel più spettacolari al mondo.

Questo è un viaggio organizzato ma si può fare anche in solitaria con un prezzo sicuramente più accessibile degli oltre duecentomila euro di questo tour. Se amate il genere però potete pianificare una visitata a quelli che sono i luoghi di culto del genere, dalle cantine alle distillerie. Da vedere assolutamente The Botanist in Scozia, patria del whisky e luogo incredibile dove è possibile vedere i barili e l’alcol che evapora durante la maturazione.

A Londra invece una tappa è Sipsmith, una delle distillerie più importanti del paese, la prima a cui fu concessa la licenza nel 1820. Poi c’è Reykjavik Distillery in Islanda, un vero templio dove bere ottima grappa, qui c’è quella tradizionale ma anche a vari gusti perché vengono usate le bacche e la frutta locale. In Irlanda c’è Glendalough Distillery dove si può gustare il Poitin locale ovvero l’acqua della vita che venne dichiarata furoilegge nel 1661 e poi reintrodotta.

Un tour esclusivo per il mondo

Anche l’Italia ha la sua distilleria da visitare con Poli in Veneto aperta dal 1898, questa si occupa di produrre grappe, gin, vino, è un cult. Se poi volete andare oltre l’Europa, negli Stati Uniti a Brooklyn sorge l’Industry City Distillery dove gustare in particolare la vodka per nerd. In Giappone Yoichi Distillery produce whisky. Non tutti lo sanno ma questa è una bevanda molto amata e apprezzata.

Le distillerie ovviamente sono ovunque, tutti i paesi ne hanno diverse, dall’Australia all’Italia, c’è l’imbarazzo della scelta. Un’esperienza di questo tipo permette di ammirare dal vivo la produzione, la combinazione di prodotti, le specialità locali. Un vero paradiso.