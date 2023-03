Dovete comprare casa? Ecco la top 10 dei quartieri più costosi d’Italia dove vivere.

Sappiamo bene che oggi, 2023, trovare una casa in affitto o da comprare non è cosa facile. Soprattutto se si ha uno stipendio normale e non da capogiro. Bisogna quindi prestare attenzione a molte cose, compreso il quartiere.

Forbes ha infatti stilato un elenco di tutti i quartieri più cari in assoluto dove vivere e dove provare a prendere casa in Italia. Siete pronti a scoprirli?

La classifica di Forbes: le zone dove comprare casa è da capogiro

La classifica di Forbes dei quartieri più cari d’Italia è abbastanza impattante. Soprattutto se andiamo a fare un check del costo per metro quadro. I prezzi sono molto elevati, alle volte arrivano a coincidere quasi con un anno intero di affitto di un appartamento!

Entrando nel vivo la città con i quartieri più cari in assoluto è Milano. Le prime quattro posizioni di questa classifica “salata” sono tutte sue. Nel Centro, in quartieri come Duomo, Brera, Via Manzoni, Castello e il Quadrilatero della Moda comprare casa significa – tenetevi forte – spendere circa 9mila euro a metro quadro.

Scende un po’, ma resta comunque alle stelle, la zona di Garibaldi e Moscova dove si paga circa 8500 euro a metro quadro in media. Rimaniamo intorno agli 8000 euro, sempre per metro quadro, se ci spostiamo nella zona di Pagano e Arco Della Pace. Una tripletta interessante che mette quindi Milano come regina dei quartieri più costosi.

Dalla posizione 5 alla 10 le cifre restano altissime

Ma scivolando giù da questo podio al quarto posto c’è ancora Milano, nello specifico con il quartiere Palestro e Crocetta dove si para di circa 7800 euro a metro quadro. In quinta posizione troviamo invece la Capitale. Chiaramente vivere nel Centro Storico ha un prezzo e quindi nei quartieri di Colosseo o Fontana di Trevi si parla in media di 7300 euro a metro quadro.

Per trovare un quartiere costoso, ma non a Milano o Roma, dobbiamo arrivare alle quindicesima posizione. E non è una città o una zona qualunque, anzi. Stiamo parlando di Venezia, precisamente di San Marco, Rialto nei pressi del celebre ponte. Vivere qui però costa meno che altrove visto che si spende circa 5500 euro a metro quadro per comprare.

Ecco la top 10:

Centro – Milano – 9366 euro a mq Garibaldi, Moscova, Porta Nuova – Milano – 8.507 € mq

3. Arco della Pace, Arena, Pagano – Milano – 7.903 € al mq

4. Quadronno, Palestro, Guastalla – Milano – 7.763 € al mq

5. Centro Storico – Roma – 7.294 € al mq

6. Genova, Ticinese – Milano – 7.278 € al mq

7. Porta Venezia, Indipendenza – Milano – 6.715 € al mq

8. Aventino, San Saba, Caracalla – Roma – 6.606 € al mq

9. Solari, Washington – Milano – 6.266 € al mq

10. Porta Romana, Cadore, Montenero – Milano – 6.223 € al mq