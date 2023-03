By

Ultime notizie da conoscere: a breve niente più voli per la Moldavia, la decisione di Wizz Air, per motivi di sicurezza. Ecco cosa è successo.

La notizia clamorosa arrivata nelle ultime ore: Wizz Air sospenderà i voli da e per la Moldavia e sullo spazio aereo del Paese. Il motivo è la sicurezza dell’aerea.

La guerra nella vicina Ucraina e le tensioni che di recente sono tornate a crescere anche in Transnistria, regione indipendentista e filorussa della Moldavia. Situazioni difficili che hanno spinto Wizz Air a decidere di sospendere tutte le operazioni di volo sulla Moldavia, perché non più in grado di garantire la sicurezza dei suoi voli sullo spazio aereo del Paese.

La low cost ungherese è finora l’unica compagnia aerea ad aver preso questa decisione. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Niente più voli per la Moldavia da Wizz Air

A partire dal 14 marzo prossimo, la compagnia low cost Wizz Air sospenderà tutte le operazioni di volo sulla Moldavia. Dunque, niente più voli sullo spazio aereo del Paese e nemmeno da e per la capitale Chișinău.

Troppo instabile la situazione nell’area per via della guerra nella vicina Ucraina e le recenti tensioni emerse nella regione separatista delle Transnistria. A peggiorare la situazione c’è stata poche settimane fa la violazione dello spazio aereo della Moldavia da parte di un missile russo diretto in Ucraina. Così Wizz Air ha deciso di interrompere i propri voli fino a data da destinarsi. Troppi rischi.

La decisione della compagnia

I collegamenti sospesi, anche dall’Italia, sono verso la capitale Chișinău, unica città della Moldavia dove vola Wizz Air.

“La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio rimane la priorità numero uno di Wizz Air“, ha spiegato una nota della compagnia aerea, sottolineando che “in seguito ai recenti sviluppi in Moldavia e al rischio elevato, ma non imminente, nello spazio aereo del Paese, Wizz Air ha preso la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli per Chisinau dal 14 marzo“.

La decisione è stata criticata dal governo moldavo, che ha dichiarato che non ci sono pericoli per la sicurezza dei voli sul Paese.

A seguito della cancellazione dei voli verso Chișinău, Wizz Air potenzierà le rotte verso l’aeroporto di Iasi, in Romania. Come riporta TTG Italia, aumenteranno le frequenze dei voli da e per Iasi con gli aeroporti italiani di Milano Bergamo, Bologna, Roma Ciampino, Roma Fiumicino e Treviso.