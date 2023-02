By

Tra le manifestazioni del momento c’è la grande festa a Viareggio per i 150 anni del Carnevale, gli eventi da non perdere.

Tra le tante manifestazioni di Carnevale in corso in Italia in questi giorni, ce n’è una a cui dovete assolutamente partecipare. Si tratta del Carnevale di Viareggio, che quest’anno festeggia i 150 dalla fondazione, con un ricchissimo programma di eventi.

Quella di Viareggio è da sempre una delle manifestazioni di Carnevale più importanti d’Italia, anche se una delle più giovani. Tra i suoi marchi di fabbrica ci sono: la spettacolarità dei carri allegorici, realizzati con enormi sculture in cartapesta rifinite in ogni dettaglio, le grandi sfilate dei corsi mascherati, i veglioni a teatro e soprattutto tante iniziative culturali collaterali.

Dunque, non solo un Carnevale di festeggiamenti e divertimento, che non mancano mai, ma anche un’occasione di incontri e approfondimenti culturali di prestigio.

A maggior ragione dovete andarci quest’anno che, con l’anniversario dei 150 anni, il Carnevale di Viareggio propone un’offerta ancora più ampia e versatile. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viareggio e i 150 anni del Carnevale, gli eventi da non perdere

Le sfilate dei corsi mascherati con gli enormi carri allegorici e i numerosi gruppi in maschera sono già iniziate il 4 febbraio. Il programma del Carnevale di Viareggio entra in questi giorni nel vivo, con un lungo weekend ricco di eventi, da Giovedì Grasso 16 febbraio a Martedì Grasso 21 febbraio. Per chiudere con l’ultima sfilata sabato 25 febbraio e la premiazione del carro vincitore.

Sui lunghi e ampi viali del Lungomare di Viareggio sfileranno nove carri di prima categoria, con sculture alte fino a 20 metri, quattro carri di seconda categoria, nove mascherate e dieci maschere. Le sculture dei carri sono delle vere e proprie opere d’arte che richiedono mesi di lavorazione e rappresentano la nostra contemporaneità, interpretata con l’ironia e la satira.

Il programma

Le prime due sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio si sono già svolte sabato 4 e domenica 12 febbraio. Le prossime saranno da Giovedì Grasso a Martedì Grasso, con in mezzo un weekend di festeggiamenti e tante iniziative collaterali.

I corsi mascherati di Giovedì e Martedì Grasso saranno in notturna, il giovedì dalle 18.00 e il martedì dalle 17.00. Mentre quello di domenica 19 febbraio partirà alle 15.00.

Accanto alle sfilate dei corsi mascherati trovate un ricchissimo programma di feste e laboratori per bambini, balli anche d’epoca, musica, stand gastronomici, conferenze, pedalate mascherate, motoraduni, rally, annulli filatelici e visite guidate.

Tra gli appuntamenti da non perdere, ci sono quelli con le mostre d’arte. Alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea è allestita la mostra principale che celebra i 150 anni del Carnevale di Viareggio, “Che la festa cominci…“. La mostra, che resterà aperta fino al 30 aprile, espone oltre 70 opere, tra dipinti, disegni e incisioni, che rievocano l’evoluzione del Carnevale dal XVII al XIX secolo.

Sempre alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea è in corso anche una mostra dedicata alla storica rivista di fumetti Linus, con i numeri originali della collezione dal 1965 al 2022. Si potrà visitare fino al 23 febbraio.

A Villa Argentina, invece, è da visitare l’esposizione “Costumi Costume. Collezione dell’Atelier Anna e Giorgio White“, con 30 preziosi abiti realizzati dalla celebre sartoria teatrale White. La mostra sarà aperta fino al 3 marzo.

Sulla rivista online Save The Date trovate il programma completo del Carnevale di Viareggio 2023, con tutti gli eventi in dettaglio e anche un po’ di storia: https://viareggio.ilcarnevale.com/files/2023/_-savethedate-12-gennaio-2023-web_compressed.pdf