Da sapere sul meteo di San Valentino, farà ancora freddo? Ecco cosa dicono le previsioni. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Siamo arrivati a San Valentino e alla metà del mese di febbraio. In questa settimana, oltre alla festa degli innamorati si festeggia anche il Giovedì Grasso di Carnevale. Dopo il freddo intenso che ha colpito tutta Italia negli ultimi giorni, con neve anche a basse quote, scopriamo il meteo che ci aspetta, per sapere se potremo stare all’aria aperta.

Per la settimana di San Valentino, i meteorologi avevano già previsto con anticipo un cambiamento del tempo. L’anticiclone delle Azzorre è arrivato sul Mediterraneo già nella giornata di lunedì 13 febbraio, portando sole e un rialzo delle temperature.

Avremo dunque un San Valentino mite, quasi primaverile, in alcune zone d’Italia anche con temperature sopra la media. Addio grande freddo dunque, ma è ancora troppo presto per cantare vittoria. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Meteo di San Valentino, farà ancora freddo? Cosa dicono le previsioni

Già da lunedì 13 febbraio, il meteo sull’Italia è cambiato, con l’arrivo dell’alta pressione portata dall’anticiclone delle Azzorre che assicurerà per questa settimana bel tempo soleggiato con temperature miti. Il grande freddo proveniente dalla Russia di inizio febbraio se n’è andato.

Proprio nella giornata di San Valentino, martedì 14 febbraio, l’anticiclone raggiungerà il suo massimo. Come segnalano i meteorologi di 3bmeteo. L’aria si riscalderà anche nelle ore notturne e le temperature saliranno in alcune zone anche sopra le medie stagionali.

Insomma, il tempo ideale per viaggi e passeggiate all’aria aperta, nei parchi delle città o alla scoperta dei nostri bellissimi borghi e del loro territorio.

Il tempo sarà ancora mite e soleggiato anche nella giornata di mercoledì 15 febbraio. Mentre per la seconda parte della settimana è previsto un cambiamento. Una depressione in arrivo dall’Islanda scenderà sull’Europa centro settentrionale, provocando una perturbazione atlantica che raggiungerà anche l’area del Mediterraneo e l’Italia.

Il tempo da giovedì 16 febbraio

Da giovedì 16 febbraio sono attesi i primi cambiamenti, quando le correnti atlantiche porteranno nubi sulle regioni tirreniche. Inizialmente, il tempo sarà per lo più nuvoloso con qualche precipitazione debole sulle regioni tirreniche del Centro Nord, in particolare nella giornata di venerdì 17 febbraio.

Queste condizioni meteo probabilmente si manterranno fino al weekend. Dunque, tempo nuvoloso e qualche pioggia, con nebbie sulle pianure del Nord. Mentre sul versante adriatico e al Sud sarà più soleggiato.

Mentre il vero e importante cambiamento è atteso per la settimana prossima. Gli ultimi otto giorni di febbraio potranno essere caratterizzati da nuove importanti perturbazioni e dal ritorno del freddo.

È ancora troppo presto per formulare previsioni meteo precise per la fine di febbraio. Tuttavia, i movimenti osservati dai meteorologi farebbero propendere per una tendenza meteo che vede il ritorno della neve e del freddo.

Il cambiamento del tempo potrebbe verificarsi tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, Martedì Grasso e Mercoledì delle Ceneri, e consolidarsi nel weekend seguente. Il freddo, portato da correnti di origine artica, potrebbe durare fino ai primi di marzo. Come abbiamo detto, però, è ancora presto per previsioni precise.