Le proposte per San Valentino in città: i luoghi romantici dove fuggire per qualche ora e vivere una magia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quest’anno San Valentino, la festa degli innamorati, è di martedì, all’inizio della settimana lavorativa. A meno che non riusciate a prendervi uno o qualche giorno di vacanza, oppure ad allungare il weekend precedente, è difficile partire per un viaggio. Nulla è perduto, però.

Se riuscite a ricavarvi qualche ora libera, anche nella vostra città riuscirete a trovare luoghi incantevoli dove fuggire per trascorrere momenti di puro romanticismo.

Non solo ristoranti dove andare a cena, martedì 14 febbraio concedetevi una passeggiata su una bella spiaggia oppure su un sentiero di montagna o campagna, una pausa tutta per voi in un parco accogliente, la visita a un palazzo storico magari con leggende di storie amorose.

Un monumento, una mostra, un museo, anche una chiesa possono regalarvi attimi di autentica bellezza e romanticismo. Non c’è bisogno di allontanarsi troppo dalla propria città. Qui di seguito, vi segnaliamo alcuni dei luoghi più romantici nelle principali città italiane, dove fuggire per qualche ora nel giorno di San Valentino,

San Valentino in città: i luoghi romantici dove fuggire per qualche ora

Per il San Valentino in città, la festa degli innamorati del 14 febbraio sarà di martedì, vi proponiamo alcuni dei luoghi più romantici dove fuggire nelle principali città italiane. Luoghi dove trascorrere qualche ora con la persona amata, per vivere momenti indimenticabili.

Parco del Valentino, Torino. Può sembrare un po’ scontato ma a Torino non c’è luogo più romantico del Parco del Valentino. Il nome risalirebbe già all’epoca romana e pare che il parco ospitasse un’antica cappella dedicata proprio a San Valentino, vescovo di Terni, in cui erano conservate alcune reliquie del santo. La cappella non esiste più e le reliquie furono trasferite nella chiesetta di San Vito che sorge sulla collina antistante il parco, oltre il fiume Po. Il Parco del Valentino è uno dei luoghi più pittoreschi di Torino, ideale per passeggiate romantiche tra gli alberi nel paesaggio di fine inverno. Qui, nell’incanto del Giardino Roccioso trovate la Panchina degli Innamorati, dove sedervi e scambiarvi un bacio. Mentre a pochi passi sorge il caratteristico Borgo Medievale con il bel Castello. Un luogo imperdibile.

Chiostro delle Rane, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Milano. Conosciuto anche con il nome di Chiostro piccolo o Chiostrino, questo luogo è un’autentica meraviglia che sorge a due passi dal famoso Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Il nome Chiostro delle Rane viene dalle 4 ranocchie di bronzo poste sul bordo della fontana circolare che sorge al centro del piccolo giardino. Dalla bocca di ciascuna rana esce un getto d’acqua che finisce nella fontana. Il chiostro ha una pianta quadrata ed è formato da cinque arcate in cotto per ogni lato, rette da colonne marmoree e capitelli con motivi rinascimentali. La sua costruzione risale alla fine del ‘400 ed è attribuita a Bramante. Il chiostro è compreso tra la tribuna della Basilica di Santa Maria delle Grazie e la Sagrestia Vecchia, entrambe opera del Bramante. Un luogo incantevole in ogni stagione e perfetto per una fuga di San Valentino.

Giardino degli Aranci, Roma. Andate sul colle dell’Aventino a Roma e concedetevi alcune ore di indimenticabile romanticismo nel meraviglioso Giardino degli Aranci, nome popolare di Parco Savello, uno dei punti più panoramici della città. Passeggiate lungo i vialetti o sedete sulle panchine sotto i monumentali pini marittimi e tra le piante di aranci amari. Poi, affacciatevi dalla terrazza per ammirare uno dei panorami più spettacolari di Roma, con vista direttamente sul fiume Tevere e i monumenti della Città Eterna. Il Giardino degli Aranci è aperto tutti i giorni, dall’alba al tramonto.

Mura Veneziane, Bergamo. Salite a Bergamo Alta per ammirare gli splendidi edifici storici dell’antica città medievale e affacciatevi dalla sua imponente cinta muraria, le Mura Venete o Veneziane realizzate alla fine del XVI secolo e inserite nel Patrimonio Unesco diffuso delle Fortificazioni di Venezia. La passeggiata lungo le mura vi regalerà una vista splendida sulla città, fino alle montagne circostanti. Vi ricordiamo anche che Bergamo insieme a Brescia è Capitale Italiana della Cultura 2023 , con tanti eventi in programma.

I luoghi sul mare

Sentiero Rilke, Trieste. Un’altra proposta di passeggiata assolutamente romantica e spettacolare è quella lungo il Sentiero Rilke, su una scogliera a picco sul mare. Siamo a pochi chilometri a nord di Trieste e questa meravigliosa passeggiata, dedicata al poeta austriaco Rainer Maria Rilke che amò moltissimo questi luoghi, è il luogo perfetto per una fuga di qualche ora a San Valentino. Il sentiero è aperto tutto l’anno, 24 ore su 24, e percorre un tragitto di 2 chilometri da Sistiana a Duino, dove visitare il famoso omonimo Castello. Il sentiero è compreso nella Riserva naturale delle Falesie di Duino. Un percorso non troppo lungo e agevole che vi regalerà emozioni da togliere il fiato.

Finestrella di Marechiaro, Napoli. Infine, uno dei luoghi più caratteristici e romantici di Napoli, il borgo di pescatori di Marechiaro, nel quartiere di Posillipo, con la sua famosa ‘A Fenestella. Qui troverete un luogo di altri tempi, lontano dalla confusione, intimo e raccolto, dove la colonna sonora è il dolce sciabordio delle onde del mare. Affacciatevi dalle splendide terrazze panoramiche del borgo e scendete al porticciolo, dove sono ancorate le barchette in legno dei pescatori. Qui, ammirate il paesaggio della costa e il Vesuvio in lontananza, lo spettacolo ideale è al tramonto. La Fenestella di Marechiaro è una piccola finestra di un palazzo antico a picco sul mare. Un luogo che ha ispirato canzoni e poesie d’amore tipiche napoletane e famose in tutto il mondo. Nessun altro luogo è così romantico. Adiacente alla piccola finestra trovate il ristorante omonimo “‘A Fenestella“, dove fermarvi a cena.