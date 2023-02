Meteo: è in arrivo un’ondata di gelo dalla Russia, le previsioni

By

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: arriva dalla Russia un freddo intenso con temperature che scenderanno sotto zero. Ecco cosa ci aspetta

Finora l’inverno a parte qualche piccola parentesi più frizzante è stato decisamente mite. Le belle giornate di sole di questo ultimo scorcio di gennaio e febbraio saranno presto un ricordo. Già perché sta per abbattersi sull’Italia un’ondata di gelo da record che porterà pioggia, vento e perfino neve a bassa quota.

L’inversione di tendenza la avremo già dalla serata del 5 febbraio. Il tempo cambierà dapprima sulle Alpi dove arriveranno le prime nevicate, poi sulle Prealpi, gli Appennini centrali e le pianure più prossime. La neve arriverà anche in Sardegna sopra quota 1200 metri. Nel frattempo inizierà a soffiare il vento di Grecale e le temperature inizieranno a scendere.

Ma quello della serata del 5 febbraio sarà solo un assaggio di quello che succederà in settimana. Nei prossimo giorni infatti assisteremo ad un peggioramento generalizzato: con un’ondata di gelo proveniente dalla Russia.

Meteo dalla Siberia arriva il freddo dell’inverno

L’aria gelida proveniente dall’Artico spazzerà via ogni residuo di Alta Pressione e di sole. D’altronde siamo ancora in pieno inverno e le ondate di freddo non sono certo una novità. Anzi, finora la stagione era stata fin troppo mite. Da lunedì 6 febbraio dunque si cambia musica.

La prima settimana di febbraio sarà dunque caratterizzata dall’arrivo di quest’aria fredda dalla Russia. Ci saranno anche precipitazioni, anche piuttosto intense, e neve che scenderà anche in pianura e in città. Il vento forte aumenterà la sensazione di freddo che sarà comunque sostenuto da un calo termico. Le temperature scenderanno infatti sotto la media del periodo.

Tutta l’Italia sarà stretta nella morsa del freddo, ma particolare sarà la situazione della Sardegna solitamente risparmiata dalla neve. Questa volta invece l’isola sarà investita dal maltempo e non sono escluse nevicate anche in pianura. Anche i settori adriatici saranno particolarmente esposti alla neve.

Le precipitazioni: dove pioverà e nevicherà

La neve arriverà copiosa su alcuni settori dell’Italia. Ad essere imbiancate saranno soprattutto le città del Nord ad iniziare da quelle del Piemonte occidentale. Poi la neve cadrà lungo tutto l’Appennino Tosco-emiliano, sconfinando nelle pianure circostanti. Proseguirà lungo la dorsale arrivano fino in Calabria. Neve è prevista anche nelle zone più interne della Sicilia. Risparmiate dalla pioggia e dalle neve saranno i settori tirrenici dove il sole avrà la meglio. Ovunque però soffierà il vento freddo di Grecale che farà diminuire ancora di più le temperature.

Nel prosieguo della settimana il maltempo interesserà soprattutto il sud dove non si escludono nevicate in pianura. Il versante Adriatico sarà interessato da nuvole e piogge, mentre sul resto del nostro Paese dovrebbe splendere il sole. I termometri si manterranno però sempre molto bassi e non smetterà di soffiare il vento freddo.

Sul finire della settimana molta instabilità al Sud isole comprese che dovranno ancora vedersela con pioggia e neve. Nuvolosità, temporale e anche qualche nevicata a bassa quota o in pianura sono attese invece sui versante adriatico.

Andrà un po’ meglio invece su tutto il settore tirrenico dove non ci saranno intromissioni e il sole potrà splendere. Ma anche se avremo un cielo terso e soleggiato i termometri si manterranno bassi seppur in leggero rialzo. Un piccolo segno di un’inversione e della fine del grande freddo della Russia.