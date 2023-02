By

Da non perdere: il Museo Egizio gratis per chi prenota l’hotel a Torino. Tutte le informazioni utili sulla promozione.

Tra i vostri futuri programmi di viaggio c’è una visita a Torino, magari con tappa al Museo Egizio? Bene, sappiate che se prenotate un hotel in città avrete diritto all’ingresso gratuito al museo.

La promozione, imperdibile, è stata possibile grazie a una collaborazione tra la Federalberghi di Torino e il Museo Egizio. Un motivo in più per visitare la città che negli utlimi anni è diventata una meta turistica ambita in Italia e all’estero. Grazie anche alla eccezionale promozione dell’ultima edizione dell’Eurovision.

Di seguito tutto quello che bisogna sapere per entrare gratis al Museo Egizio, prenotando il soggiorno in hotel a Torino. L’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Museo Egizio gratis per chi prenota l’hotel a Torino

Chi dormirà in hotel a Torino avrà diritto a un voucher per entrare al Museo Egizio gratis. Un’opportunità resa possibile grazie alla collaborazione tra la Federalberghi locale e lo storico museo torinese, tra i più importanti al mondo per la collezione di reperti dell’antico Egitto.

Chi prenoterà una notte o più in una struttura convenzionata con l’associazione degli albergatori avrà diritto all’ingresso gratuito. Ad alcune condizioni. La promozione sarà valida fino al 18 aprile prossimo, Pasqua esclusa. Un’ottima iniziativa per incentivare il turismo nella città sabauda in un periodo di bassa stagione come la fine dell’inverno.

Come usufruire del voucher

Tutti coloro che prenoteranno una stanza in un hotel di Torino associato a Federalberghi riceveranno il voucher per l’ingresso gratuito al Museo Egizio. Il voucher potrà essere utilizzato il giovedì pomeriggio e il sabato mattina.

I titolari avranno anche diritto a una visita tematica esclusiva con la guida di un egittologo, dal titolo “Prospettive di viaggio tra corpo e anima”. La visita guidata durerà un’ora.

Gli ingressi gratuiti al Museo Egizio con i voucher per chi dorme in città a Torino saranno possibili fino al 18 aprile 2023, con esclusione del weekend di Pasqua.

Per la vostra visita, vi ricordiamo le nostre guide alla città di Torino e ai suoi musei più importanti.

Il Museo

Il Museo Egizio propone tante iniziative e offerte, tra eventi, aperture straordinarie, visite guidate speciali, sconti e ingressi gratuiti.

Ad esempio, per San Valentino anche quest’anno il museo offre due ingressi al prezzo di uno a tutte le coppie che si presentano all’ingresso martedì 14 febbraio. Basta essere in due per pagare un unico biglietto intero e visitare il museo e le mostre temporanee ospitate.

Visitate il suo sito web per essere sempre aggiornati sulle ultime proposte: www.museoegizio.it