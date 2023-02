Masterchef (e non solo) a casa vostra? Non è un viaggio è un sogno reale

Siete pronti a scoprire come fare ad avere due personaggi super famosi a casa vostra a pranzo o a cena? Basta partecipare a Home Restaurant

Gli appassionati di serie tv come Masterchef saranno felici di sapere che uno dei giudici più famosi dello show può arrivare direttamente a casa vostra. E non solo lui.

Parte tra poco la nuova edizione di Home Restaurant e Giorgio Locatelli, in coppia con Enzo Miccio, entreranno nelle case di gente comune, esattamente come noi, che si sfideranno a colpi di cucina, casalinga ovviamente.

Quando inizia Home Restaurant e come funziona?

L’appuntamento con la nuova stagione di Home Restaurant era super atteso e finalmente abbiamo una data da segnare sul calendario: il 13 febbraio alle 19.10 su TV8 tutti i giorni.

Si tratta di un format molto interessante per gli appassionati di cucina amatoriale perché avranno la possibilità di far vedere e provare i loro piatti a Giorgio Locatelli e a Enzo Miccio. Chiaramente la sfida resta itinerante, quindi ci porterà virtualmente in viaggio in diverse località d’Italia, direttamente nelle case dei cuochi.

Il format

Il format rimane lo stesso. In ogni puntata due coppie di home chef si sfideranno per mostrare ai conduttori di Home Restaurant il loro talento culinario. La speranza è di colpire Giorgio e Enzo con una preparazione della sala da pranzo perfetta e dei piatti meravigliosi e da far venire l’acquolina in bocca. Al termine di ogni pranzo i partecipanti dovranno dare un voto da 1 aa 10 all’atmosfera, alla preparazione della tavola e al menù. Giorgio Locatelli invece si esprimerà solo sulla categoria Restaurant, mentre Enzo Miccio solo per la location in toto.



Cosa si vince?

Ma cosa si vince? La coppia di aspiranti home chef otterranno il titolo di miglior Home Restaurant e un premio in 1000 gettoni d’oro. Ma non finisce qui, per premiare il talento culinario c’è un premio extra ossia la possibilità di entrare nella community de Le Cesarine, la più antica community di cuochi casalinghi d’Italia.

Insomma, non solo si potrà avere nella propria casa il più amato giudice di Masterchef in compagnia del conduttore più ironico e sagace della tv, ma anche vincere un premio più che interessante!