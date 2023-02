Dove andare a mangiare per la cena di San Valentino 2023?

Qual è l’idea giusta per San Valentino? Trovare un ristorante dove andare a mangiare che sia speciale, come il vostro amore.

Andare a mangiare al ristorante per San Valentino è quasi un obbligo. Certo, ci sono coppie che non vogliono cadere nelle banalità, ma allo stesso tempo questa è una buona occasione per uscire di casa e regalarsi una serata alternativa.

Così, un’idea giusta per San Valentino 2023 potrebbe essere proprio quella di regalare una cena in un ristorante stellato. Un’esperienza di questo tipo fa sempre piacere, soprattutto se la vostra metà adora guardare MasterChef, Little Big Italy, Cuochi d’Italia… tutti quei programmi, insomma, che raccontano la cucina nostrana o mostrano delle ricette nuove tutte da scoprire da provare anche a casa. Ma dove andare per la cena di San Valentino?

Una cena stellata a San Valentino 2023: i ristoranti top

Per lasciare tutti senza parole la prima scelta potrebbe essere sicuramente il ristorante di Carlo Cracco a Milano. Ha organizzato un menù ad hoc per le coppie che decidono di cenare da lui la sera di San Valentino 2023. I prezzi non sono super economici, ma ne vale proprio la pena.

In alternativa se state cercando anche una location molto bella, potreste pensare di andare al ristorante Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Così facendo la cena di San Valentino non solo sarà un’esperienza a livello di papille gustative, ma anche per gli occhi e il cuore.

Tornando poi a Milano un’idea fresca per una cena romantica il 14 febbraio 2023 è quella di provare il ristorante di Alessandro Borghese collocato nella zona del citylife. Attira sempre più curiosi e appassionati della buona cucina che finalmente possono vedere all’opera lo chef, tanto amato e conosciuto in televisione.

Ultima idea, sempre a tema ristoranti stellati con personaggi famosi della televisione, potrebbe essere quella di regalare una cena alla Locanda Locatelli dello chef Giorgio Locatelli, giudice di Masterchef. Qua uniamo l’utile al dilettevole con una cena e un super romantico viaggio per San Valentino in una delle città più belle del mondo. Attenzione però. Ricordate che ci vuole il passaporto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef)

Non è un regalo di San Valentino low cost, ma è pazzesco

Chiaramente poi ci sono anche ristoranti di chef un po’ meno famosi a livello televisivo, ma pazzeschi come Scabin, Enrico Bartolini… Se avete deciso di fare un regalo di questo tipo, quindi sappiate che le opzioni sono parecchie, ma tenete anche conto che questo non è sicuramente un regalo low cost per San Valentino. Quindi prima di prenotare sull’onda dell’entusiasmo controllate il costo del menù e considerate che i prezzi valgono per due perché non potrete certo mandare la vostra meta da sola a cena.