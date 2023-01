Dove è stata scattata la prima foto di Piqué con la fidanzata?

Avete visto anche voi la prima foto di Piqué con la fidanzata? Ecco dove è stata scattata.

La storia di Gerard Piqué e Shakira ha fatto il giro del mondo. I due sono stati una coppia super affiatata e ammirata, ma oggi che si sono lasciati i gossip e rumors e sono tutti attorno alla nuova fidanzata e alla reazione di Shakira alla notizia.

Questa volta però c’è l’ufficialità della storia d’amore tra Piqué e la nuova fidanzata perché è stata pubblicata proprio una foto. Ma dove? Qual è la location scelta per dire a tutti del loro amore?

La storia tra Shakira e Piqué: perché è così chiacchierata?

Il motivo per cui si parla così tanto di questa rottura nel mondo dei vip riguarda il fatto che Shakira ha pubblicato una canzone che è un evidente attacco all’ex fidanzato e alla sua attuale compagna. Il brano si srotola in modo semplice sostenendo che il calciatore ha preferito una ragazza che secondo Shakira, è meno valida rispetto a lei. Nel brano poi ci sono anche svariati paragoni come, il più famoso, quello in cui Shakira dice che Piqué ha lasciato una Rolex per un Casio, oppure una Roll Royce per una Twingo.

Come si è comportato Gerard Piqué?

Di tutta questa situazione Gerard Piqué, non se ne sta preoccupando molto, anzi. Ha sempre risposto in maniera piuttosto ironica a queste frecciatine. La sua storia d’amore con la fidanzata procede e anche bene. Gerard Piqué infatti ha deciso di postare sul proprio profilo Instagram una foto, la prima, in compagnia della sua la fidanzata .

Dove è stata scattata la prima foto della coppia?

La foto è piuttosto semplice: ci sono loro due in primo piano, seduti a quello che sembra essere un tavolo di un ristorante. Sono vicini e sembrano molto felici. Sebbene non si capisca la location, cosa che interessava tantissimo i fan, i due non esitano assolutamente a farsi vedere in pubblico quasi dimostrando proprio che non hanno alcun tipo di paura o timore nel far vedere al mondo intero la loro storia.

Non sappiamo quindi dove di preciso sia stata scattata la foto, ma quello che riusciamo ad evincere è che i due sembrano proprio essere follemente innamorati e la reazione di Shakira non sembra, ripetiamo almeno apparentemente, averli scossi più di tanto.