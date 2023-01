Ecco perché dovete visitare la Sardegna in inverno: i luoghi che vi sorprenderanno. Tutte le informazioni utili.

Chi l’ha detto che la Sardegna è solo per le vacanze d’estate? La bellissima isola ha veramente tanto da offrire anche in inverno: aree naturali dai paesaggi spettacolari, città d’arte, borghi storici, siti archeologici e poi tanti monumenti, musei ed eventi.

Fuori dall’alta stagione, senza il caos dei turisti e soprattutto senza il caldo torrido e con temperature comunque piacevoli, la Sardegna è una regione tutta da scoprire.

Durate l’inverno potrete visitare quei luoghi dove in estate non va mai quasi nessuno, a causa del caldo eccessivo. Potete passeggiare con tutta calma per i centri storici e soprattutto ammirare i paesaggi selvaggi sotto una luce diversa. Insomma, tutte attività da non perdere e che vi regaleranno un’esperienza indimenticabile.

Qui di seguito vi segnaliamo cosa visitare in Sardegna durante l’inverno, ecco i luoghi da vedere per una vacanza da sogno.

Visitare la Sardegna in inverno: i luoghi che vi sorprenderanno

La Sardegna è una regione stupenda ricca di paesaggi incredibili, arte, tradizioni e cultura che ha molto da offrire anche per una vacanza di inverno. Non andrete al mare, o meglio ci andrete ma per passeggiare e ammirare le spiagge deserte dove si infrange il mare impetuoso. Nell’entroterra potrete perfino trovare la neve. Mentre non dovrete temere il solleone nelle visite alle cità d’arte e ai borghi.

Cosa aspettate? Prenotate subito il vostro aereo, meglio del viaggio in traghetto con il mare in burrasca in inverno – poi fate come volete. Noi pensiamo a segnalarvi i luoghi che non potete perdervi nel vostro viaggio invernale in Sardegna. Dove andare.

Costa di Alghero e Capo Caccia. La città e la zona nei dintorni di Alghero sono delle meraviglie assolute in quanto a paesaggio, architettonico e naturale. Qui trovate uno splendido centro storico con torri e bastioni sul mare, chiese incantevoli, palazzo storici e piazze salotto. Lungo la costa, invece, si aprono ampie spiagge sabbiose in tante baie, dove fare lunghe passeggiate sulla spiaggia color oro e rosa corallo. A nord della città trovate lo spettacolare Parco Naturale Regionale di Porto Conte, con il promontorio di Capo Caccia che offre maestose scogliere a picco sul mare, calette rocciose e grotte. L’entroterra di Alghero, poi, ospita diversi siti archeologici nuragici. La zona è servita da un aeroporto con voli low cost.

Tempio Pausania. Più a nord, nell’entroterra della Gallura, trovate il bel borgo di Tempio Pausania, che negli ultimi giorni è stato imbiancato dalla neve. Appena inserito nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, questo borgo ha un bellissimo centro storico, ricco di chiese, palazzi e monumenti, insieme ad antiche tradizioni ancora molto sentite. Da vedere la Cattedrale di San Pietro e la Chiesa di Santa Croce, entrambe in pietra, come molti altri edifici storici. Anche qui trovate aree nuragiche. Tempio Pausania, poi, è da visitare anche per il suo storico Carnevale.

Su Nuraxi di Barumini. L’inverno è la stagione ideale anche per visitare lo straordinario sito sito archeologico nuragico di Su Nuraxi di Barumini, situato nell’interno della Sardegna a nord di Cagliari. Questo sito è stato riconosciuto Patrimonio Unesco e ospita il villaggio nuragico più grande di tutta la Sardegna, occupando un’aerea di oltre 23mila metri quadrati. L’insediamento sale al XVI-XIV secolo a.C. e si è sviluppato tra il XIII ed il VI secolo a.C. Il parco archeologico presenta edifici ben conservati per l’epoca antichissima a cui risalgono. La vista prevede l’accompagnamento di una guida. Non mancate di fare un salto nel centro storico di Barumini, anche questo con diversi monumenti, chiese e palazzi da vedere.

I siti minerari di Iglesias. Un’altra zona di grande interesse storico e paesaggistico, perfetta da visitare in questo periodo, è quella dove sorgono i siti minerari di Iglesias, nella Sardegna sudoccidentale. La città di Iglesias è il capoluogo del Sulcis, regione storico-geografica della Sardegna che per lungo tempo ha ospitato molte miniere, oggi abbandonate e riconvertite in siti di archeologia industriale. I siti minerari sono inclusi nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Questa zona è da visitare anche per i suoi meravigliosi paesaggi dai colori accesi, il rosso della terra e il blu scuro del mare. La costa è spesso sferzata dal vento forte, ancora più burrascoso in inverno.

Cagliari

Infine, non potete perdervi la città di Cagliari, capoluogo di regione, servita da un aeroporto che la collega con tutta Italia. Cagliari è una città dal meraviglioso centro storico in pietra bianca, con una parte bassa che costeggia il mare, i lunghi viali alberi, i palazzi di epoca sabauda, e una parte che sale in alto, chiamata anche Castello o Casteddu, dove sorge la città vecchia e svetta l’imponente Bastione di San Remy con la sua terrazza con vista mozzafiato sul porto e su tutta la città.

Da vedere la splendida Cattedrale romanica di Santa Maria Assunta, la Chiesa di San Cesello e la Torre dell’Elefante.