Sapete perché dovreste proprio fare una passeggiata in riva al mare ogni mattina?

Passeggiare in riva al mare ogni giorno? Sarebbe la cosa giusta fare, soprattutto se volete iniziare a volervi più bene.

Sappiamo benissimo che non tutti vivono al mare e non tutti hanno quindi la possibilità di provare questa esperienza. Tuttavia fare una passeggiata in riva al mare ogni mattina, per chi può, dovrebbe essere una sorta di mantra da seguire con costanza.

I motivi per cui vi suggeriamo di dedicare almeno un quarto d’ora o 20 minuti al giorno in questa precisa attività è piuttosto semplice. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

Perché passeggiare al mare fa bene?

Prima di tutto la routine quotidiana ci porta a sostenere ritmi frenetici che, troppo spesso, ci portano a dimenticare quali sono le nostre reali esigenze. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di alcuni attimi di pausa in cui fermare anche soltanto il nostro pensiero. A casa è difficile riuscirci perché c’è sempre un qualcosa che può distrarci e non tutti hanno la pazienza e la costanza di frequentare magari un corso di yoga o di meditazione.

Ci vengono in soccorso però diversi studi che, a oggi, confermano che guardare il mare sia comunque una forma di meditazione perché il movimento delle onde e il rumore che producono ci porta a concentrarci proprio su questa situazione riuscendo a rallentare il pensiero.

Passeggiare in riva al mare non solo ci tranquillizza, ma ci permette anche di iniziare la giornata con più calma. Sappiamo che nelle ore successive potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma quello deve essere un momento dedicato solo ed unicamente a noi.

Come trovare la forza di iniziare?

Potrebbe essere uno sforzo perché questa attività potrebbe richiedere di alzarsi magari un’ora prima dal letto, ma i benefici che a lungo andare se ne ricaveranno valgono sicuramente la pena. Tentar non nuoce! Potete provare inizialmente anche solo a passeggiare qualche volta durante il weekend. Vedrete che la sensazione di benessere e di tranquillità che porterete con voi sarà assolutamente benefica e vi verrà voglia sempre più spesso di ricreare in voi questo stato mentale di tranquillità.

Per chi non abita in una zona costiera, non c’è bisogno di disperarsi perché lo stesso effetto può averlo un ruscello in montagna oppure un paesaggio boscoso. Chiaramente, se vivete in città potete cercare un parco o un angolo particolarmente verde dove trascorrere un po’ di tempo passeggiando oppure anche semplicemente sedendosi su una panchina e osservando le foglie che si muovono attorno a voi per il vento e il canto degli uccellini. Ciò che conta è sempre e comunque cercare di fermare i propri pensieri.

Che ne dite? Inizierete anche voi a fare questa incredibile attività benefica di passeggiare in riva al mare o in mezzo alla natura?