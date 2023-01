Mascherine addio per sempre: la decisione della Spagna

Cade anche l’ultima restrizione legata al Coronavirus. La Spagna, ultima nazione dell’UE a voler l’obbligo di mascherine in aereo ha deciso che da febbraio non sarà più obbligatorio.

Parlare di mascherine oggi sembra quasi essere anacronistico. La voglia che abbiamo di accantonare per sempre questo argomento è talmente tanta che spesso ci dimentichiamo che, in alcune situazioni, sono ancora obbligatorie.

Lentamente però anche le restrizioni più rigide stanno cadendo, per fortuna, ed è il caso della Spagna che ha deciso di eliminare l’obbligo di mascherina a bordo degli aerei nazionali.

Il Coronavirus c’è ancora, ma è diverso

Non bisogna cantar vittoria troppo presto, è vero, ma è altrettanto vero che il Covid-19 non fa più così tante vittime come in passato. Per fortuna oseremmo dire. La situazione, grazie agli anni di lockdown e distanziamento sociale, ai vaccini e alle misure di sicurezza proprio come le mascherine, sembra essere rientrata. Certo, circola ancora il virus e circolano ancora delle varianti che vengono monitorate attentamente, ma piano piano stiamo tornando alla normalità.

Da febbraio addio alle mascherine in aereo per la Spagna

Ed è in quest’ottica che la Spagna, dal mese di febbraio 2023, leverà l’obbligo di indossare le mascherine a bordo degli aerei.

Era questa l’ultima nazione che stava mantenendo ancora in vigore questa misura di sicurezza e, ad anticipare i tempi dell’addio alle mascherine, sono state svariate pressioni dal mondo intero.

Praticamente ovunque ormai non vige più l’obbligo di indossarle, quindi anche nel comparto aereo non aveva senso mantenere viva la decisione. Inoltre, svariate realtà del comparto e del settore turistico sostenevano che l’obbligo di mascherine a bordo degli aerei spagnoli fosse un deterrente per molti turisti. Stanchi di restrizioni così stringenti, molti viaggiatori a detta degli esperti del settore, avrebbero infatti potuto cambiare meta turistica proprio per colpa di questa legge ancora in vigore.

Chiaramente non vi è certezza assoluta, ma allo stesso tempo anche solo paventare l’ipotetico rischio, dopo anni di difficoltà estrema per il settore turistico proprio per colpa della pandemia, sarebbe stato troppo da sopportare. E così la decisione è stata presa: anche in Spagna decade da febbraio l’obbligo di indossare le mascherine in aereo.