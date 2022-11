A sorpresa tornano le mascherine obbligatorie per viaggiare in questa destinazione

Situazione particolare in Australia. Complice un notevole e repentino aumento dei casi, torna l’obbligo di mascherina a bordo della navi da crociera della Carnival Australia. Cosa sta succedendo?

Oggi, a fine novembre 2022, quando sentiamo parlare di Coronavirus e di Covid-19 veniamo percorsi da un brivido lungo la schiena. Si tratta di una malattia, una pandemia per meglio dire che ci ha travolto e sconvolto e ora, che sembra essere giunta la fase endemica, quando leggiamo di alcune realtà che hanno reintrodotto le mascherine obbligatorie ci spaventiamo.

Ed è quello che hanno deciso le navi da crociera appartenenti al Gruppo Carnival: sulle imbarcazioni che viaggiano in Australia è stato deciso di far tornare obbligatorie le mascherine di protezione.

Crociera Carnival? Torna la mascherina obbligatoria

A dare la notizia è stato Travelmole che spiega anche il perché di questa decisione. Sembra infatti che nelle ultime crociere in Australia ci sia stato un vero e proprio picco di contagi tra i passeggeri. Soprattutto nelle zone visitate del New South Wales e nel Victoria con un raddoppio in due settimane. Per questioni di sicurezza quindi è scattato l’obbligo di indossare la mascherina a bordo di tutte le navi che operano in Australia.

Quando bisogna indossarla?

Nello specifico la misura prevede che i dispositivi di sicurezza vengano indossati negli spazi pubblici al chiuso, durante l’imbarco e lo sbarco. Ossia nei momenti di maggior calca e vicinanza dei passeggeri. Liberi tutti invece all’aperto, ma se invece il distanziamento sociale sarà complicato da mantenere, allora la mascherina sarà richiesta anche in quello specifico caso.

I casi di Covid in Australia aumentano

Del resto in Australia l’aumento dei casi è piuttosto evidente e repentino. Per questo motivo è importante che tutti facciano la loro parte: dal singolo cittadino, passando per i turisti e le grandi compagnie di viaggio proprio come la Carnival.