Questa è la città più fredda del mondo e ci sono meno 50 gradi

Yakutsk è la città più fredda del mondo. Voi ci vivreste? Qui le temperature scendono anche sotto i 50 gradi.

In Italia, finalmente possiamo dirlo, è arrivato l’inverno. Abbiamo passato diversi mesi con temperature ben al di sopra della media stagionale e quasi ci eravamo abituati.

Ma mentre ci lamentiamo del freddo che proviamo qui, dove le temperature, per quanto fredde, si aggirano attorno allo zero nei casi più gelidi, dovremmo guardare anche fuori da casa nostra. Dove? Nella città più fredda del mondo.

Quali sono i luoghi più freddi del mondo?

Luoghi dove le temperature scendono ben al di sotto dello zero ce ne sono tanti nel mondo. E non bisogna necessariamente pensare all’Alaska o al Polo Nord. Anche semplicemente in Canada, a inizio dicembre 2022, le temperature sono arrivate fino a -30 in alcuni casi. Eppure c’è una città che è quasi perennemente in una situazione simile ed è infatti considerata come la città più fredda del mondo.

Yakutsk è la città più fredda del mondo

Siamo a Yakutsk, la capitale della Repubblica russa di Sakha nella Siberia orientale. Qui in questo mese di gennaio si stanno misurando temperature da record. Per la precisione -62 gradi nelle ultime settimane. Un record da brividi, in tutti i sensi. Questa è considerata la città, ma anche la zona, universalmente riconosciuta come una delle più fredde del mondo. Diciamo che non vi stiamo parlando quindi di Yakutsk come meta per le vacanze insomma, a meno che non vogliate provare un’esperienza fuori dal comune.

Come si vive qui?

Basti considerare che il calore delle case e dei negozi non riesce nemmeno a salire nell’atmosfera. Rimane ancorato a terra creando una sorta di nebbiolina perenne! La gente del posto poi dichiara che il segreto per sopravvivere qui è vestirsi a strati. Praticamente un po’ a cipolla, come facciamo noi, ma con indumenti specifici, termici e traspiranti per evitare che il sudore si geli addosso. Uno dei pericoli più costanti per questa gente, infatti, è proprio l’ipotermia che in un attimo potrebbe distruggere una vita.

Non vi abbiamo fatto proprio un quadretto delizioso di questa località, lo sappiamo. Ma è giusto anche conoscere il fatto che, nel mondo, ci siano persone che vivono in condizioni ben più fredde di quelle di cui ci lamentiamo noi!