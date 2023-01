Meteo Italia, in arrivo la svolta artica: da quando e le regioni più colpite

Previsioni meteo Italia weekend e prossima settimana: in arrivo la svolta artica e, finalmente, arriverà neve e freddo vero.

Siamo praticamente arrivati a metà gennaio e, di conseguenza a metà dell’inverno meteorologico, senza aver provato veramente il freddo tipico di questa stagione. Anzi.

Abbiamo passato delle vacanze di Natale e Capodanno, all’insegna del caldo. Con temperature di oltre 10 gradi sopra la media stagionale. Una situazione che ha colpito duramente svariati settori come il comparto sciistico. Ma ora le previsioni meteo per l’Italia parlano di altro: sta arrivando quella che è stata definita una svolta artica.

Meteo Italia domenica 15 gennaio: cambia tutto

Il Meteo per l’Italia secondo gli esperti meteorologi potrebbe cambiare notevolmente da domenica 15 gennaio. Questa potrebbe essere la data da segnarsi sul calendario che segna la svolta per quanto riguarda le previsioni. In questa giornata infatti si preannuncia l’arrivo di un’ondata di aria fredda e con qualche pioggia in arrivo.

Si parla quindi, finalmente, dell’ingresso vero del Generale Inverno che quest’anno si è fatto molto attendere. Nevicherà sulle Alpi e sugli Appennini con l’addio dell’Anticiclone delle Azzorre e l’ingresso di aria fredda polare e proveniente dal Mare del Nord. Prepariamoci insomma: l’impatto con il freddo improvviso potrebbe lasciarci senza fiato. Ma sappiamo tutti che ciò che non è normale sono le temperature di questi giorni! Anche perché come specificano gli esperti non ci aspettano temperature sotto la media stagionale, ma perfettamente in linea. Niente di strano insomma, un mero ritorno alla normalità meteorologica.

Quando il maltempo colpirà tutta l’Italia?

La giornata all’insegna del cambiamento meteo sull’Italia, come abbiamo anticipato, sarà quindi domenica 15 gennaio con precipitazioni attese sulla Liguria e sulla zona del nord-est. Nella giornata di lunedì questo maltempo travolgerà anche le zone tirreniche e martedì ci aspettiamo brutto tempo, freddo e pioggia su tutta l’Italia con anche possibile neve a bassa quota in Piemonte.

Le previsioni meteo per l’Italia nei prossimi giorni sono quindi piuttosto pesanti. Bisognerà mettersi nell’ottica che le temperature, finalmente, torneranno a scendere e quindi sarà importante tirare veramente fuori i giacconi pesanti.