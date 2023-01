Ecco quali sono le Le compagnie aeree più sicure al mondo nel 2023. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quando si tratta di viaggi in aereo, la sicurezza non è mai troppa e non va mai sottovalutata. È importante, dunque, conoscere quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo.

Una classifica di aiuto soprattutto perché chi ha paura di volare ma anche per tutti coloro che vogliono viaggiare in aereo in tutta tranquillità.

Puntuale come ogni anno all’inizio del nuovo anno è uscita la classifica delle compagnie aree più sicure al mondo per il 2023, elaborata da AirlineRatings. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Le compagnie aeree più sicure al mondo nel 2023

Mentre ci prepariamo per tornare a viaggiare con i liquidi liberi nel bagaglio a mano, scopriamo quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo per il 2023, secondo l’ultima classifica di AirlineRatings.

Il portale AirlineRatings.com è specializzato in recensioni e valutazioni dei servizi dei vettori aerei. Ogni anno pubblica la sua classifica delle migliori compagnie aeree al mondo sulla sicurezza.

Un anno fa, per il 2022, ArilineRatings aveva premiato la compagnia Air New Zealand, per il suo lavoro di riqualificazione totale degli aerei e per i progressi sulla sicurezza operativa. Quest’anno la compagnia neozelandese non è la prima in classifica, ma ci si avvicina.

Per il 2023, infatti, come compagnia aerea più sicura al mondo ArilineRatings ha scelto l’australiana Qantas. La compagnia è stata scelta tra 385 vettori di tutto il mondo.

Qantas compagnia aerea più sicura del 2023

La compagnia aerea australiana Qantas, fondata nel 1920, è stata eletta la più sicura al mondo per il nuovo anno. Il verdetto arriva dal portale specializzato di aviazione civile AirlineRatings.com, che ha scelto il vettore australiano, pluripremiato, tra altri 385.

Qantas è la prima nella classifica Top Twenty Safest Airlines 2023, la top 20 delle compagnie aeree più sicure del 2023. AirlineRatings l’ha premiata per aver “accumulato un record straordinario di primati nelle operazioni e nella sicurezza e ora viene riconosciuta come la compagnia aerea più esperta del settore”.

Nella elaborazione della classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo, AirlineRatings tiene conto di diversi fattori che includono: incidenti gravi, incidenti fatali, audizioni da parte delle autorità governative e dell’industria dell’aviazione, redditività, iniziative di sicurezza leader del settore, valutazione della formazione di piloti esperti ed età della flotta.

Leggi anche –> La top 20 delle migliori compagnie aeree al mondo: Best Airlines for 2022

La Top 20 delle compagnie aeree più sicure nel 2023 secondo AirlineRatings

Qantas, Air New Zealand, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, TAP Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, SAS, United Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, British Airways, KLM, American Airlines, Delta Air Lines.

Tutte queste compagnie aree, fanno sapere da AirlineRatings, sono “all’avanguardia nella sicurezza, nell’innovazione e nel lancio di nuovi aeromobili”, come ha dichiarato l’Editor-in-Chief Geoffrey Thomas.

Per ulteriori informazioni: www.airlineratings.com/news/qantas-named-worlds-safest-airline-for-2023