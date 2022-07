La classifica da conoscere per chi viaggia in aereo: ecco la top 20 delle migliori compagnie aeree al mondo, Best Airlines for 2022. Tutte le informazioni utili.

È stata pubblicata la top 20 delle migliori compagnie aeree al mondo, quelle che offrono un servizio ai massimi livelli ed altre eccellenze.

La classifica “World’s Best Airlines for 2022“, le migliori compagnie aeree del mondo per il 2022, è stata elaborata da AirlineRatings.com, portale specializzato in recensioni e valutazioni dei servizi dei vettori aerei.

Ecco chi si è aggiudicato il titolo di migliore compagnia aerea al mondo in assoluto e quali sono le altre che si sono piazzate ai vertici della classifica. Tutto quello che bisogna sapere.

La top 20 delle migliori compagnie aeree al mondo: Best Airlines for 2022

Secondo il portale specializzato AirlineRatings.com, la migliore compagnia aerea del mondo per il 2022 è Qatar Airways. La compagnia aerea di Doha ha sbaragliato tutte le altre concorrenti ai vertici della classifica, come Air New Zealand, Etihad Airways, Korean Air e Singapore Airlines.

Il massimo riconoscimento è andato a Qatar Airways per la qualità dei suoi servizi, la capacità di innovazione, il prodotto offerto e la leadership nel settore. Come si legge su AirlineRatings.com. Inoltre, Qatar Airways è stata premiata per il suo impegno nel tenere aperte le rotte a lungo raggio cruciali durante l’emergenza Covid-19, negli ultimi 30 mesi. Questa circostanza ha permesso alla compagnia di realizzare un profitto record, nonostante le perdite di guadagni dovute ai molti altri voli limitati.

L’eccellenza è l’obiettivo primario di Qatar Airways, per questo motivo la compagnia ha ottenuto il massimo riconoscimento. Tra le eccellenze della compagnia aerea ci sono gli elevati standard di sicurezza, anche sanitaria, per quanto riguarda il Covid-19.

Qatar Airways si è aggiudicata anche i primi premi alla miglior Business Class e migliore compagnia aerea del Medio Oriente: Best Business Class e Best Airline in the Middle East.

La top 20 delle migliori compagnie aeree del 2022 secondo AirlineRatings.com

La classifica di AirlineRatings.com viene compilata da redattori da tutto il mondo con oltre 100 anni di esperienza nel settore. Viene utilizzata una metodologia oggettiva basata sul valore, che tiene conto di criteri quali: valutazioni della sicurezza e dei prodotti, recensioni dei passeggeri, età della flotta, redditività e impegno ambientale.

Qatar Airways, Air New Zealand, Etihad Airways, Korean Air, Singapore Airlines, Qantas, Virgin Australia, EVA Air, Turkish Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Virgin Atlantic, Japan Air Lines, JetBlue, Finnair, Emirates, Hawaiian, Air France/KLM, Alaska Airlines, British Airways.

Gli altri riconoscimenti

La compagnia Air New Zealand, al secondo posto della top 20 generale, ha ottenuto altri importanti riconoscimenti: Best Airline in the Pacific, Best Premium Economy e Best Economy. Ovvero miglior compagnia aerea del Pacifico, migliore per le categorie Economy e Premium Economy.

Mentre a Singapore Airlines sono andati i riconoscimenti per Best First Class, per le sue suite, e Best Lounges.