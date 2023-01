Ecco quali sono le mete top da visitare nel 2023 per la CNN, ma non c’è l’Italia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

La sezione Travel del sito web della CNN ha pubblicato a inizio anno la sua toplist delle migliori mete di viaggio da visitare nel 2023. Anno nuovo con tanti nuovi viaggi da fare.

Nella lista di posti meravigliosi da visitare manca però l’Italia. Certo, di destinazioni di viaggio spettacolari, tra arte e natura, nel mondo ce ne sono davvero tante e nelle classifiche occorre fare una selezione. Ci dispiace comunque che nessuna località sia inclusa nella lista del 2023.

Scopriamo quali sono le mete top da visitare nel nuovo anno, secondo la CNN. Ecco dove andare.

Le mete da visitare nel 2023 per la CNN, non c’è l’Italia

Antiche città d’arte, moderne metropoli, regioni immerse nella natura selvaggia, luoghi storici, Paesi che celebrano ricorrenze o anniversari speciali. Questi, all’incirca, sono i criteri per la selezione delle destinazioni di viaggio dove andare nel 2023 secondo la redazione viaggi della CNN.

Consigli per luoghi assolutamente spettacolari, pieni di bellezze architettoniche e naturali. Con un pizzico di rammarico per la totale assenza di una meta italiana. Comunque Francia e Spagna ci fanno compagnia in questa esclusione.

Mentre dall’elenco non potevano mancare mete statunitensi, come le città di Charleston e Minneapolis.

Dove andare

La prima destinazione di viaggio a comparire nell’elenco della CNN è la Polonia. Un intero Paese, tutto da visitare, a cominciare dalla capitale Varsavia, proseguendo per bellissime le città storiche di Cracovia, Danzica, Breslavia e Poznan. Per la CNN, la Polonia va premiata per la grande solidarietà mostrata agli ucraini in fuga dal loro Paese e che qui hanno trovato accoglienza.

Al secondo posto tra le mete top per il 2023, troviamo l’Australia Occidentale. Per un motivo ben preciso: qui il prossimo 20 aprile sarà visibile la prima eclissi dell’anno, una eclissi totale di sole. Per un evento del genere, le località dell’Australia Occidentale si stanno già da tempo organizzando. Su tutte la cittadina di Exmouth e la grande Penisola di Ningaloo. Nella zona saranno allestite piattaforme all’aperto per osservare l’eclissi, con l’accompagnamento di musica dal vivo, attività didattiche su scienza e astronomia, e anche un festival di tre giorni, chiamato per l’occasione “Dark Sky Festival“. Una località abbastanza remota a 1.270 km a nord di Perth, ma che per questa speciale occasione merita assolutamente di essere visitata, insieme allo strepitoso paesaggio naturale.

Dopo un intero Paese e una regione, al terzo posto delle mete top per il 2023 troviamo una città: Liverpool. Da storica città portuale e industriale, negli anni Liverpool è diventata una città moderna e vivace, un importante centro culturale – basti pensare solo all’eredità Beatles – che ospita importanti eventi e locali alla moda. Non sorprende, dunque, che sia stata scelta per ospitare l’Eurovision 2023 a maggio, in sostituzione dell’Ucraina martoriata dalla guerra. Un motivo questo per visitare Liverpool ma anche per la Biennale (Liverpool Biennial) di arti visive contemporanee, in programma da giugno a settembre, che celebrerà i 25 anni.

La lista completa

Non una vera e propria classifica ma un elenco di posti stupendi per i viaggi del nuovo anno, per viaggi indimenticabili. Ecco l’elenco completo delle 23 destinazioni da visitare nel 2023 secondo la CNN.

Polonia

Australia Occidentale

Liverpool, Inghilterra

Charleston, South Carolina

Vilnius, Lituania

Isole Fiji

Manaus, Brasile

Salonicco, Grecia

Ruanda

Göteborg, Svezia

Ras al-Khaimah, Emirati Arabi Uniti

Laos

Gruyères, Svizzera

Minneapolis, Minnesota

Bogotà, Colombia

Regione del Mustang, Nepal

Tanzania

Il Cairo, Egitto

Naoshima, Giappone

Belize

Oaxaca, Messico

Ottawa, Canada

Uganda

Per ulteriori informazioni: edition.cnn.com/travel/article/where-to-travel-best-destinations-2023/index.html