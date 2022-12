Siete alla ricerca di alcune idee per i regali di Natale last minute per chi ama viaggiare? Se ancora non avete trovato nulla di interessante ci pensiamo noi!

Se ancora non avete comprato un regalo di Natale perfetto per chi ama viaggiare ci pensiamo noi a darvi le idee giuste.

Le idee last minute sono tantissime: tra voucher e gift card la possibilità di mettere sotto l’albero un’esperienza di viaggio o un accessorio perfetto per un viaggiatore esiste! Basta solo farsi ispirare nel modo giusto.

Idee Regalo Natale 2022 last minute per chi ama viaggiare

Vediamo allora qualche suggerimento di idee regalo Natale 2022 per chi ama viaggiare:

Esperienza di viaggio : andando in agenzia di viaggio oppure curiosando attivamente un po’ nel web, magari su Groupon, potresti trovare tantissime idee di viaggio anche solo di una giornata che vi permettono di fare qualcosa che non avete mai fatto prima. Una ciaspolata sulla neve con un gruppo organizzato, oppure un’esperienza enogastronomica, o una notte in una Spa per rilassarsi. Questa idea di regalo di Natale 2022 è sicuramente perfetta e molto interessante se avete un budget abbastanza elevato.

: andando in agenzia di viaggio oppure curiosando attivamente un po’ nel web, magari su Groupon, potresti trovare tantissime idee di viaggio anche solo di una giornata che vi permettono di fare qualcosa che non avete mai fatto prima. Una ciaspolata sulla neve con un gruppo organizzato, oppure un’esperienza enogastronomica, o una notte in una Spa per rilassarsi. Questa è sicuramente perfetta e molto interessante se avete un budget abbastanza elevato. Valigia : se avete un amic* o un fidanzat* che ama viaggiare ma da anni si porta dietro sempre la stessa valigia ormai un po’ sdrucita, un buon regalo di Natale potrebbe essere quindi regalare un nuovo set di valigie o una valigia sola. In alternativa ci sono anche tantissimi zaini di ultima generazione fatti per viaggiare che rispettano anche le dimensioni del bagaglio a mano.

: se avete un amic* o un fidanzat* che ama viaggiare ma da anni si porta dietro sempre la stessa valigia ormai un po’ sdrucita, un buon regalo di Natale potrebbe essere quindi regalare un nuovo set di valigie o una valigia sola. In alternativa ci sono anche tantissimi zaini di ultima generazione fatti per viaggiare che rispettano anche le dimensioni del bagaglio a mano. Biglietto di ingresso museo o acquario : per quell’amico un po’ pigrone, ma che in realtà adora viaggiare anche se non ha mai voglia di organizzare niente, l’idea perfetta per un regalo di Natale potrebbe essere quella di fargli trovare sotto l’albero un biglietto d’ingresso per un museo con una mostra particolare oppure per un acquario

: per quell’amico un po’ pigrone, ma che in realtà adora viaggiare anche se non ha mai voglia di organizzare niente, l’idea perfetta per un regalo di Natale potrebbe essere quella di fargli trovare sotto l’albero un biglietto d’ingresso per un museo con una mostra particolare oppure per un acquario Pesa valigie: se avete voglia di fare un regalo di Natale 2021 particolare e low cost per un amico o un’amica che viaggia sempre in destinazioni lontane con un piccolo bagaglio a mano e ha sempre dubbi sul peso questo è il regalo giusto. Il pesa valigie è un oggetto pratico, comodissimo ed economico da regalare a chi ama viaggiare. Grazie a questo strumento infatti il vostro amico potrà agganciarlo alla valigia, sollevarlo e leggere sul mini display quanto pesa la valigia. Così da non incorrere in problematiche al momento del check-in.

Siete pronti? Vi abbiamo ispirato a sufficienza per trovare il vostro regalo di Natale last minute da sogno?