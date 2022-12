Le informazioni da conoscere sul Natale in Vaticano 2022: tutte le celebrazioni con Papa Francesco, gli eventi in programma.

Siamo arrivati anche a Natale 2022, mancano ormai pochi giorni alle celebrazioni di Vigilia e Natale di Gesù. Per i cristiani questo è un periodo di preparazione attraverso la liturgia dell’Avvento, il mese che precede il Natale.

Quest’anno sarà finalmente un Natale senza restrizioni, dopo due anni di pandemia. Tutti gli eventi sono tornati in presenza, senza più limiti di partecipazione. Sebbene con i contagi ancora in corso è comunque raccomandata prudenza e sono tornate le mascherine, ma volontarie.

Mentre le famiglie si preparano al Natale tra addobbi, spese per la casa, regali, cene e cenoni, i cristiani e cattolici di tutto il mondo aspettano le celebrazioni religiose del Natale del Signore. Accanto alla partecipazione alle messe e veglie di preghiera nelle proprie città di residenza, ogni anno l’attenzione è rivolta ai riti in Vaticano a Roma, il centro del cattolicesimo.

Le celebrazioni di Natale con Papa Francesco, dalla messa della Viglia alla benedizione Urbi et Orbi, suscitano sempre una forte emozione, anche in chi non è credente. Se siete interessati a seguirle, anche se non potete partecipare in presenza, gli eventi liturgici in Vaticano sono trasmessi in diretta in tv e su diversi canali sul web.

Di seguito, vi segnaliamo il calendario delle celebrazioni liturgiche del Natale in Vaticano 2022 con Papa Francesco. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Natale in Vaticano 2022: tutte le celebrazioni con Papa Francesco

Ogni anno, prima di Natale, il Vaticano pubblica il calendario delle celebrazioni per il periodo di Natale, con le messe, le preghiere e le benedizioni di Papa Francesco. Eventi che sono seguiti in tutto il mondo e a cui si può assistere in diretta grazie alle televisioni e ai canali web.

Il calendario delle celebrazioni liturgiche del tempo di Natale 2022-23 presiedute da Papa Francesco:

Sabato 24 dicembre – Solennità del Natale del Signore

Cappella Papale, Basilica di San Pietro, ore 19.30

Il Santo Padre Francesco presiederà la Messa nella notte della solennità del Natale del Signore.

Il Santo Padre Francesco presiederà la Messa nella notte della solennità del Natale del Signore. Domenica 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore

Loggia centrale della Basilica di San Pietro, ore 12.00

Benedizione «Urbi et Orbi»

Papa Francesco rivolgerà il Suo messaggio natalizio al mondo e impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi».

Papa Francesco rivolgerà il Suo messaggio natalizio al mondo e impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi». Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano Protomartire

Finestra dello studio del Papa dal Palazzo Apostolico, ore 12.00

Angelus

Sabato 31 dicembre – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Basilica di San Pietro, ore 17.00

Vespri e Te Deum

Il Santo Padre Francesco celebrerà i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a conclusione dell’anno civile.

Il Santo Padre Francesco celebrerà i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a conclusione dell’anno civile. Domenica 1° gennaio 2023 – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Cappella Papale, Basilica di San Pietro, ore 10.00

Il Santo Padre Francesco presiederà la Celebrazione Eucaristica della solennità di Maria santissima Madre di Dio nell’Ottava di Natale, ricorrendo la LVI Giornata Mondiale della Pace.

Il Santo Padre Francesco presiederà la Celebrazione Eucaristica della solennità di Maria santissima Madre di Dio nell’Ottava di Natale, ricorrendo la LVI Giornata Mondiale della Pace. Venerdì 6 gennaio 2023 – Solennità dell’Epifania del Signore

Cappella Papale, Basilica di San Pietro, ore 10.00

Papa Francesco presiederà la Celebrazione Eucaristica della solennità dell’Epifania del Signore.

Per ulteriori informazioni: www.vatican.va/content/vatican/it/special/2022/natale2022.html

La messa della notte di Natale e la Benedizione Urbi et Orbi saranno trasmesse in diretta su Rai1. Tutte le celebrazioni si potranno seguire su TV2000 e sui canali web di Vatican News.