Capodanno 2023 a Genova: svelati i cantanti in onda su Canale 5

Tenetevi pronti perché ci sono già i primi rumors in merito ai cantanti che parteciperanno al Capodanno 2023 su Canale 5 a Genova.

Chi è abituato a trascorrere la mezzanotte in compagnia del countdown effettuato dalla rete Canale 5 di Mediaset si tenga forte. Quest’anno la location scelta per ospitare il gran concerto di Capodanno sarà Genova, una città nuova e un po’ fuori dai classici nomi che siamo abituati a sentire.

Questa volta la città della Liguria sarà protagonista della grande festa per la fine dell’anno e iniziano già a trapelare un po’ di gossip e rumors su chi saranno i protagonisti di questa grandissima serata che accompagnerà i telespettatori verso il 2023.

I festeggiamenti per il Capodanno di Genova

Il Presidente della Regione Giovanni Toti ha dichiarato che le festività natalizie dei genovesi e dei liguri quest’anno vogliono essere ancora più incredibili rispetto al passato. Per questo motivo il Capodanno organizzato da Mediaset in diretta su Canale 5 presentato da Federica Panicucci si svolgerà proprio nella città della lanterna.

Chi sono i cantanti che saliranno sul palco del Capodanno di Canale 5?

Fra i primi nomi che iniziano a trapelare sembrano esserci quelli dei Gemelli Diversi, Anna Tatangelo, Patty Pravo. E come abbiamo scoperto durante un pomeridiano di Amici di Maria De Filippi due ragazzi che fanno parte del talent hanno vinto una gara e si sono aggiudicati la possibilità di salire sul palco proprio del Capodanno di Genova. Per la precisione si tratta di Cricca e di Angelina, quest’ultima concorrente piuttosto discusso è già finita al centro del gossip perché è la figlia di Mango.

Per i due ragazzi di amici si tratta sicuramente di un’esperienza incredibile che li porterà a calcare un palco molto importante appunto, come quello del concertone di Capodanno e li presenterà anche per la prima volta in qualche modo al grande pubblico. Un’occasione per farsi conoscere e farsi amare dai telespettatori prima di arrivare al serale.

Altri eventi e nomi ancora tutti da scoprire

Per quanto riguarda tutte le altre attività e nomi dei big che saliranno sul palco del concerto di Capodanno a Genova chiaramente sono ancora avvolti nel mistero. Mancano del resto diversi giorni e l’organizzazione sicuramente stanno cercando di tenere tutto il più sotto controllo possibile per preparare una sorpresa indimenticabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Piano piano poi siamo anche certi che verranno svelati altri nomi, ma anche altre attività e feste in piazza in tutta Italia, oltre a Genova, per aspettare l’inizio del nuovo anno tutti insieme – come non succedeva da tempo – e all’insegna del divertimento e della musica.