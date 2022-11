Quali sono le città con le luminarie più belle d’Europa: queste non puoi perderle

Dove andare a Natale: ecco quali sono le città con le luminarie più belle d’Europa, da non perdere. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Ci avviciniamo al periodo natalizio e manca veramente poco all’apertura dei primi mercatini nelle piazze delle città e all’accensione delle luminarie a tema che abbelliscono e scaldano i centri storici.

L’installazione delle luci di Natale si è trasformata nel tempo da semplice attività decorativa a vera e propria creazione di opere d’arte. Non più solo festoni, fili luminose, sfere natalizie, renne e figure di Babbo Natale, le luminarie sono diventate vere e proprie sculture di luci, installazioni creative e originali, con disegni di luce, proiezioni e videomapping.

In alcune città europee si svolgono durante l’inverno anche dl festival delle luci, che coprono anche il periodo natalizio, trasformando i centri abitati in meraviglie scintillanti nel periodo più buio dell’anno, in preparazione al ritorno della luce solare.

Di seguito vi segnaliamo le città con le luminarie più belle d’Europa. Ecco dove andare e cosa vedere a Natale. Il viaggio dei sogni.

Quali sono le città con le luminarie più belle d’Europa

Per i vostri viaggi di Natale nelle città d’Europa, vi portiamo in quelle dove le luminarie natalizie sono più belle e spettacolari, vere e proprie opere d’arte da lasciare senza fiato. I luoghi da non perdere.

Zagabria. La capitale della Croazia è una delle città natalizie più belle d’Europa per l’allestimento delle sue spettacolari luminarie. Nelle piazze per le vie, sulle facciate dei palazzi storici, lungo il fiume dove si specchiano con i migliaia di riflessi di luce, Zagabria è la meta imperdibile per tutti gli amanti delle luminarie di Natale. Da vedere l’area del Parco Zrinjevac, con i suoi alberi e le fontane illuminate.

Londra. Le Christmas Lights di Londra sono diventate un autentico spettacolo da visitare con tour guidati, magari sull’autobus a due piani scoperto, dove stare seduti ben coperti. Ogni anno per l’accensione delle luminarie natalizie si svolgono delle cerimonie di inaugurazione con vip, grandi feste, musica dal vivo e spettacoli. Le luci di Natale di Londra iniziano ad accendersi già ai primi di novembre. Iniziano Oxford Street e Carmaby Street, poi seguono le altre grandi vie della città. Mentre a Southbank Centre è in programma “Winter Light“, una mostra all’aperto, e gratuita, di sculture e installazioni luminose realizzate da artisti di tutto il mondo.

Amsterdam. Ogni anno durante l’inverno, incluso il periodo natalizio, si svolge l’Amsterdam Light Festival, con la città, le vie, i canali, i ponti e i palazzi illuminati da luci coloratissime e installazioni luminose artistiche. Le luci possono essere ammirate passeggiando per la città a piedi o anche con tour in barca organizzati. Imperdibili. Periodo: dal 1° dicembre 2022 al 22 gennaio 2023.

Losanna. Un’altra città che allestisce un meraviglioso festival delle luci nel periodo natalizio è Losanna, nella Svizzera francese. L’evento si chiama Festival Lausanne Lumières e ogni anno propone opere luminose di grande suggestione, tra installazioni e sculture di luci e proiezioni in videomapping su edifici storici della città. Le creazioni sono di artisti locali e internazionali. Il festival si terrà dal 1° al 24 dicembre 2022.

Parigi. Infine, non poteva mancare lei, la città delle luci per eccellenza, la Ville Lumière che a Natale si trasforma in un luogo magico. Parigi è una delle città del mondo da visitare assolutamente a Natale per la magnificenza delle sue decorazioni, le vetrine scintillanti di boutique e grandi magazzini, i giardini romantici, i mercatini, la Tour Eiffel illuminata a festa e soprattutto per le sue grandiose luminarie natalizie. Il centro delle luci di Natale sono gli Champs Elysées, con gli alberi del grande viale ricoperti di luce e le altre installazioni luminose lungo la via. Le luminarie saranno accese il prossimo 20 novembre fino al 2 gennaio 2023.

